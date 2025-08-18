Исследование изменило представление о работе: ученые раскрыли неожиданные последствия 4-дневной рабочей недели

Масштабное исследование показало, что переход на 4-дневную рабочую неделю существенно повышает уровень благополучия работников. Специалисты из Бостонского колледжа изучали четыре главных аспекта – уровень профессионального выгорания, удовлетворенность работой, физическое и психическое здоровье – в 141 компании, расположенной в США, Великобритании, Австралии, Канаде, Ирландии и Новой Зеландии.

"Наши результаты свидетельствуют о заметном улучшении самочувствия сотрудников. К тому же многие компании зафиксировали рост производительности и прибыльности", – рассказала Вэнь Фань, ведущий автор исследования, в комментарии для BBC. В качестве примера издание отмечает, что в Индии работники нередко остаются сверхурочно, чтобы отвечать требованиям мирового рынка.

"В государствах типа Китая, Индии, США и Великобритании долгий рабочий день часто воспринимается как повод для гордости", – пояснила Фань.

В стране восходящего солнца же культура сверхурочного труда так глубоко укоренилась, что для смертельного переутомления даже существует отдельное слово – кароси. Журналисты отмечают: японцы настолько склонны к трудоголизму, что часто отказываются пользоваться даже законными правами, например, декретным отпуском.

В то же время, по словам Фань, результаты подобных исследований постепенно изменяют подход к работе – даже в тех странах, где традиции переработок считаются почти неотъемлемой частью жизни.

В начале этого года в Токио стартовал пилотный проект, предусматривающий введение четырехдневной рабочей недели для госслужащих. Подобную инициативу недавно летом испытал и Дубай. А уже с октября 67 компаний в Южной Корее начнут эксперимент по 4,5-дневному графику.

Специалисты по трудовым отношениям отмечают: вопреки популярному мифу, сокращение количества рабочих дней не всегда приводит к падению производительности – часто результат бывает даже противоположным.

В частности, в исследовании Вэнь Фань выяснилось, что эффективность у большинства компаний осталась стабильной, поскольку предприятия лишились лишних задач. К примеру, вместо длительных совещаний стали использовать телефонные разговоры или обмен сообщениями.

"Суть не в том, чтобы втиснуть пять рабочих дней в четыре, а в том, чтобы сократить потери времени на ненужные задачи. Благодаря широкому внедрению искусственного интеллекта сейчас легче определять и устранять неэффективную работу", – объяснила Карен Лоу, генеральный директор компании, которая тестирует 4-дневную рабочую неделю.

Для Чарла Дэвидса, управляющего консультационного центра Стелленбосского института в Кейптауне, таковой график стал реальным спасением.

Он рассказал, что его команда, обеспечивающая психологическую поддержку тысяч студентов, оказалась на грани профессионального выгорания. После введения 4-дневной недели год назад сотрудники заметили улучшение сна, увеличение физической активности и возможность уделять больше времени своим увлечениям.

Дэвидс отмечает, что улучшение самочувствия сотрудников положительно повлияло на их работу: "Они стали более сосредоточенными и внимательными к нуждам других, что заметно повысило качество предоставляемых услуг".

Однако такие изменения не всегда можно внедрять повсеместно. "Большую роль играют экономическая структура страны и уровень ее развития", – пояснила Фань.

"Этот подход может быть эффективным во многих сферах, однако 4-дневная рабочая неделя не является универсальным решением", – предупредила ученая.

Еще одна тенденция, на которую обратили внимание исследователи, заключается в том, что молодые люди готовы соглашаться на более низкую зарплату при сокращенном рабочем времени. Глобальный опрос, проведенный в этом году, показал, что впервые баланс между работой и личной жизнью опередил финансовые приоритеты.

"Мы видим растущее сопротивление среди молодого поколения. Они по-другому воспринимают цели работы и представления о том, чего хотят добиться в жизни", – прокомментировала Фань.

