Експерти назвали прості та дієві способи, як вигнати ос з саду

Тепла пора означає появу у садах та на дачах недружнього шкідника – ос. Однак щоб позбутися їх, не обов'язково купувати хімічну отруту.

Натомість експерти рекомендуються скористатися дешевими та простими способами відлякування ос. Про це повідомляє Express.co.uk.

Зокрема, можна використати мелену каву. Достатньо помістити кавовий порошок у вогнетривку миску і запалити. Палаючий кавовий порошок виділяє дим і запах, які оси терпіти не можуть. Для цього також підійдуть залишки використаної кавової гущі.

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Іншим варіантом є використання ефірних олій. Зокрема, олія лемонграсу відлякує ос. Чайне дерево — ще один аромат, який ненавидять оси.

Базилік і часник – це ще два запахи, які природно відлякують ос. Розмістіть горщики з базиліком поблизу саду, щоб відлякувати ос.

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