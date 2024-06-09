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Народні способи, щоб позбутися колорадського жука на картоплі без хімії

Анастасія Крищук

Народні способи, щоб позбутися колорадського жука на картоплі без хімії
Як позбутися колорадського жука на картоплі без хімії

Колорадський жук – справжня проблема для картоплі. Однак не варто спішити купувати агресивну хімію, щоб позбутися цього шкідника.

Натомість фахівці радять скористатися народними засобами для боротьби з колорадським жуком. Про це повідомляє Експерт.

Зокрема, можна приготувати настій з часнику для обприскування картоплі. Для цього потрібно подрібнити 200 грамів часнику, залити 10 літрами води та відстояти суміш добу. Розчином можна обприскувати посадку раз на тиждень.

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Інший метод передбачає використання лушпиння з цибулі. 500 грамів лушпиння потрібно залити 10 літрами гарячої води, дати охолонути, а тоді процідити. Настоєм варто обприскувати картоплю раз на два тижні.

Ще один відвар можна зробити з полину. Для цього знадобиться 1 кілограм свіжої трави, який потрібно залити 10 літрами води, проварити на малому вогні 20 хвилин, а тоді процідити. Таким відваром можна поливати посадку раз на тиждень.

Листя картоплі також можна посипати деревною золою. Зола не тільки відлякує жуків, але й служить добривом для рослин. Обробку потрібно повторювати після кожного дощу, щоб зола залишалася на рослинах.

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