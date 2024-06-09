Народні способи, щоб позбутися колорадського жука на картоплі без хімії

Колорадський жук – справжня проблема для картоплі. Однак не варто спішити купувати агресивну хімію, щоб позбутися цього шкідника.

Натомість фахівці радять скористатися народними засобами для боротьби з колорадським жуком. Про це повідомляє Експерт.

Зокрема, можна приготувати настій з часнику для обприскування картоплі. Для цього потрібно подрібнити 200 грамів часнику, залити 10 літрами води та відстояти суміш добу. Розчином можна обприскувати посадку раз на тиждень.

Читайте також: Не перець і не шкаралупи: найкраще у боротьбі зі слимаками використати цю спецію

Інший метод передбачає використання лушпиння з цибулі. 500 грамів лушпиння потрібно залити 10 літрами гарячої води, дати охолонути, а тоді процідити. Настоєм варто обприскувати картоплю раз на два тижні.

Ще один відвар можна зробити з полину. Для цього знадобиться 1 кілограм свіжої трави, який потрібно залити 10 літрами води, проварити на малому вогні 20 хвилин, а тоді процідити. Таким відваром можна поливати посадку раз на тиждень.

Листя картоплі також можна посипати деревною золою. Зола не тільки відлякує жуків, але й служить добривом для рослин. Обробку потрібно повторювати після кожного дощу, щоб зола залишалася на рослинах.

Пропонуємо дізнатися, які тварини є головними ворогами слимаків.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!