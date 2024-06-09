Народные способы, чтобы избавиться от колорадского жука на картофеле без химии

Колорадский жук – настоящая проблема для картофеля. Однако не стоит спешить покупать агрессивную химию, чтобы избавиться от этого вредителя.

Специалисты советуют воспользоваться народными средствами для борьбы с колорадским жуком. Об этом сообщает Эксперт.

В частности, можно приготовить настой из чеснока для опрыскивания картофеля. Для этого нужно измельчить 200 г чеснока, залить 10 литрами воды и отстоять смесь сутки. Раствором можно опрыскивать посадку раз в неделю.

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Другой метод предполагает использование шелухи из лука. 500 граммов шелухи нужно залить 10 литрами горячей воды, дать остыть, а затем процедить. Настоем следует опрыскивать картофель раз в две недели.

Еще один отвар можно сделать из полыни. Для этого понадобится 1 килограмм свежей травы, который нужно залить 10 литрами воды, проварить на малом огне 20 минут, затем процедить. Таким отваром можно поливать посадку раз в неделю.

Листья картофеля также можно посыпать древесной золой. Зола не только отпугивает жуков, но служит удобрением для растений. Обработку нужно повторять после каждого дождя, чтобы зола оставалась на растениях.

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