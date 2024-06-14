Эксперты назвали простые и действенные способы, как выгнать ос из сада

Теплое время означает появление в садах и на дачах недружественного вредителя – ос. Однако чтобы избавиться от них, не обязательно покупать химический яд.

Эксперты рекомендуются воспользоваться дешевыми и простыми способами отпугивания ос. Об этом сообщает Express.co.uk.

В частности, можно использовать молотый кофе. Достаточно поместить кофейный порошок в огнеупорную миску и зажечь. Пылающий кофейный порошок выделяет дым и запах, которые осы терпеть не могут. Для этого также подойдут остатки использованной кофейной гущи.

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Другим вариантом является использование эфирных масел. В частности, масло лемонграса отпугивает ос. Чайное дерево – еще один аромат, который ненавидят осы.

Базилик и чеснок – это еще два запаха, которые естественно отпугивают ос. Разместите горшки с базиликом вблизи сада, чтобы отпугнуть ос.

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