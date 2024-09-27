Її смак підкорить навіть найвибагливішого гурмана: рецепт грузинської аджики на зиму

Аджика - це пікантна гостра приправа, що походить з грузинської та абхазької кухонь. У традиційному рецепті вона являє собою пасту, виготовлену виключно з червоного перцю, часнику, солі та спецій.

Своїм варіантом приготування грузинської аджики поділилася ведуча YouTube-каналу "Cooking with Franco and Marta".

Деякі варіації рецепту можуть включати свіжу кінзу та волоські горіхи. Для надання солодкуватого смаку іноді додають томати, яблука, моркву чи сливи, хоча такий соус вже суттєво відрізняється від оригінальної аджики.

Завдяки своєму складу класична грузинська аджика чудово зберігається, не втрачаючи смакових властивостей. Її можна використовувати як додаток до різноманітних соусів та страв.

Пропонуємо вам приготувати автентичну грузинську аджику за традиційним рецептом.

Складники:

500 г гострого червоного перцю

3 зубці часнику

50 г (або 2 столові ложки) солі

1 столова ложка меленого коріандру

1 столова ложка суміші "Хмелі-сунелі"

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Процес приготування справжньої грузинської аджики:

Очистіть гострий червоний перець від плодоніжок і помістіть цілі стручки разом з насінням у чашу блендера. Додайте 3 зубці часнику, сіль, мелений коріандр та суміш "Хмелі-сунелі". Подрібніть всі інгредієнти блендером до однорідної пастоподібної консистенції. Перекладіть готову суміш у чисті, сухі банки. Щільно закрийте банки кришками.

За правильного зберігання в холодильнику така аджика може зберігати свої властивості протягом кількох місяців.

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