Ее вкус покорит даже самого взыскательного гурмана: рецепт грузинской аджики на зиму.

Аджика – это пикантная острая приправа, происходящая из грузинской и абхазской кухонь. В традиционном рецепте она представляет собой пасту, изготовленную исключительно из красного перца, чеснока, соли и специй.

Своим вариантом приготовления грузинской аджики поделилась ведущая YouTube-канала "Cooking with Franco and Marta".

Некоторые вариации рецепта могут включать свежую кинзу и грецкие орехи. Для придания сладковатого вкуса иногда добавляют томаты, яблоки, морковь или сливы, хотя такой соус существенно отличается от оригинальной аджики.

Благодаря своему составу классическая грузинская аджика отлично сохраняется, не теряя вкусовых свойств. Ее можно использовать в дополнение к разнообразным соусам и блюдам.

Предлагаем вам приготовить аутентичную грузинскую аджику по традиционному рецепту.

Составляющие:

500 г острого красного перца

3 зубца чеснока

50 г (или 2 столовых ложки) соли

1 столовая ложка молотого кориандра

1 столовая ложка смеси "Хмели-сунели"

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Процесс приготовления настоящей грузинской аджики:

Очистите острый красный перец от плодоножек и поместите целые стручки вместе с семенами в чашу блендера. Добавьте 3 зубца чеснока, соль, молотый кориандр и смесь "Хмели-сунели". Размельчите все ингредиенты блендером до однородной пастообразной консистенции. Переложите готовую смесь в чистые сухие банки. Плотно закройте банки крышками.

При правильном хранении в холодильнике такая аджика может сохранять свои свойства в течение нескольких месяцев.

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