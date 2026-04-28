Сягав розміру кашалота: вчені відкрили новий вид восьминогів, які жили 72 мільйони років тому (фото)

Нове дослідження свідчить, що близько 72 мільйонів років тому у світовому океані могли мешкати гігантські восьминоги, розміри яких наближалися до кашалота. Імовірно, вони були одними з головних хижаків свого часу та конкурували з великими морськими рептиліями, зокрема мозазаврами.

Океани завжди були домівкою для неймовірної кількості живих істот. Частина з них давно зникла, однак нові наукові знахідки дозволяють краще зрозуміти, яким був підводний світ мільйони років тому.

Дослідники з Університету Хоккайдо повторно вивчили 15 великих викопних щелеп стародавніх родичів восьминогів і виявили два нових види. Один із них виявився справжнім гігантом.

Восьминіг розміром із кашалота

Новий вид отримав назву Nanaimoteuthis haggarti. За оцінками науковців, ця істота могла сягати близько 19 метрів у довжину.

Для порівняння:

середній зріст людини — приблизно 1,7 метра;

слон має висоту близько 3 метрів;

кашалот виростає до 20 метрів;

синій кит може досягати 27 метрів.

Тобто стародавній восьминіг був співмірний із сучасними великими китами.

Активний і небезпечний хижак

На скам’янілих щелепах виявили виражені сліди зношення. Це може свідчити про те, що тварина активно полювала та розгризала тверді панцири й кістки потужним дзьобом.

Учені припускають, що восьминіг використовував довгі гнучкі щупальця для захоплення здобичі, а потім розривав її міцними щелепами.

Ще один знайдений вид

Другий виявлений вид отримав назву Nanaimoteuthis jeletzkyi. Він також був хижаком, однак значно меншим — приблизно 8 метрів завдовжки.

Попри менші розміри, ці істоти, ймовірно, відігравали важливу роль у морських екосистемах, займаючи нішу великих активних мисливців.

Ознаки високого інтелекту

Дослідники також звернули увагу на асиметрію щелеп — їхні краї були зношені нерівномірно. Це може означати, що тварини віддавали перевагу одному боку під час жування. Подібна особливість вважається ознакою складної нервової системи та добре розвинених когнітивних здібностей. На думку вчених, навіть найдавніші восьминоги могли мати високий рівень інтелекту.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!