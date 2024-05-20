Будуть великі та соковиті ягоди: названо дешеве й ефективне підживлення для смородини

Багато садівників не приділяють уваги смородині, дозволяючи їй рости без необхідного догляду. Однак, для отримання багатого урожаю, потрібно вкласти певні зусилля.

Іноді найефективніше добриво можна знайти прямо у нас під ногами. Команда UAportal спільно з "Добрі новини" ділиться секретом створення дієвої та водночас безкоштовної підгодівлі для смородини, щоб ваші ягоди були великими та смачними.

Кожен, хто займається садівництвом, прагне виростити великі плоди чорної смородини, адже її набагато приємніше їсти, вона смачніша та соковитіша за дрібну. Вибір правильного сорту є ключовим, проте не менш важливим є догляд за рослиною, щоб забезпечити їй оптимальні умови для росту.

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Щоб приготувати ефективне добриво, вам знадобиться використати картопляні залишки та бананові шкірки. Картопляні очистки – це багате джерело калію та крохмалю, яке дуже корисне для розвитку смородини.

Ефективне добриво для смородини

Для того, щоб ваші кущі смородини дали багатий урожай, варто витратити час на підготовку сушених картопляних шкірок. Їх можна насушити на батареї або під прямими сонячними променями в теплу пору року, а потім зберігати в тканинному мішку.

Таким же способом можна заготувати й бананові шкірки. У літній період садівники можуть приготувати поживні настої з цих висушених шкірок. Свіжі шкірки також підійдуть для цієї мети й дадуть гарний результат.

Готувати настій слід у відрі об’ємом 10 літрів. Застосування такого добрива не призведе до перегодівлі смородини, тому можна діяти на власний розсуд. Зазвичай, для одного відра достатньо використати шкірку з 3-4 бананів та очистки з 6-8 середніх картоплин.

Добриво слід настоювати протягом 6-8 днів, після чого його потрібно розбавити водою в співвідношенні 1:1 і поливати кожен кущ смородини, використовуючи половину відра настою.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим обробити кущі смородини, щоб шкідники не зіпсували врожай.

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