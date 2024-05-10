Покрутило листя смородини: який шкідник атакує рослини та як його знешкодити

Якщо на кущах смородини листя почало в'янути та скручуватися, це означає, що рослину атакували шкідники. Якщо вчасно не боротися з ними, кущі можуть перестати плодити та взагалі загинути.

Зазвичай кущі смородини атакують попелиця та листокрутка – метелики коричневого кольору з темним візерунком на крильцях. Листокрутки увечері відкладають яйця на зворотний бік листя смородини. Потім з'являються жовтуваті гусениці, які обмотують листя павутинням та об'їдають його.

До речі, якщо згорнуте листя смородини не знешкодити, листокрутки будуть в ньому зимувати. А навесні з гусениці вилуплюється метелик, який повторює цей процес.

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Попелиця найчастіше ушкоджує чорну смородину. Зазвичай її можна помітити на верхніх листках молодих пагонів. Потім цю попелицю починають атакувати мурахи. Проте у цьому випадку мурахи не рятують кущі смородини, а розносять попелицю на інші рослини.

Червону та білу смородину (порічки) атакує попелиця з крилами. Вона відкладає яйця під нижню сторону молодого листя. Потім личинки висмоктують сік з листя, тому воно покривається горбочками.

Для боротьби з листокруткою треба обірвати все листя, що згорнулося та замочити його у розчині оцту, чи марганцівки, а потім утилізувати. У компостну яму таке листя класти не можна, бо гусениці там перезимують.

Однак якщо згорнутого листя дуже багато, обривати все не варто, оскільки тоді кущ смородини не отримає повноцінного розвитку та не сформує молоді пагони. Доведеться провести обробку інсектицидами, або обробити настоянками з бадилля томатів, полину, цибулі і часнику. Разом з обробкою куща інсектицидами потрібно позбутися мурах на городі. Потім кущі треба обробити спеціальним садовим клеєм. Цю речовину наносять кільцем навколо кожної основи куща та навколо гілок.

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