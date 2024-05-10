Покрутило листья смородины: какой вредитель атакует растения и как его обезвредить

Если на кустах смородины листья начали увядать и скручиваться, это означает, что растение атаковали вредители. Если вовремя не сражаться с ними, кусты могут перестать плодить и вообще погибнуть.

Обычно кусты смородины атакуют тля и листовертка – бабочки коричневого цвета с темным узором на крылышках. Листовертки вечером откладывают яйца на обратную сторону листьев смородины. Затем появляются желтоватые гусеницы, которые обматывают листья паутиной и объедают их.

Кстати, если свернутые листья смородины не обезвредить, листовертки будут в нем зимовать. А весной из гусеницы вылупляется бабочка, которая повторяет этот процесс.

Вас также заинтересует: Мощное и дешевое средство, которое заставит муравьев исчезнуть из вашего огорода

Тля чаще всего повреждает черную смородину. Обычно ее можно заметить на верхних листьях молодых побегов. Затем эту тлю начинают атаковать муравьи. Однако в этом случае муравьи не спасают кусты смородины, а разносят тлю на другие растения.

Красную и белую смородину (смородины) атакует тля с крыльями. Она откладывает яйца под нижнюю сторону молодых листьев. Затем личинки высасывают сок из листьев, поэтому они покрываются бугорками.

Для борьбы с листоверткой надо оборвать все свернувшиеся листья и замочить их в растворе уксуса или марганцовки, а затем утилизировать. В компостную яму такие листья класть нельзя, потому что гусеницы там перезимуют.

Однако если свернутых листьев очень много, обрывать все не стоит, поскольку тогда куст смородины не получит полноценного развития и не сформирует молодые побеги. Придется провести обработку инсектицидами, или обработать настойками из ботвы томатов, полыни, лука и чеснока. Вместе с обработкой куста инсектицидами нужно избавиться от муравьев на огороде. Затем кусты нужно обработать специальным садовым клеем. Это вещество наносят кольцом вокруг каждого основания куста и вокруг веток.

Мы также писали, когда начинать обработку растений и почвы против майских жуков и их личинок.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!