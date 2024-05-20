Будут крупные и сочные ягоды: названа дешевая и эффективная подкормка для смородины

Многие садоводы не уделяют внимания смородине, позволяя ей расти без необходимого ухода. Однако, для получения богатого урожая, нужно вложить определенные усилия.

Иногда самое эффективное удобрение можно найти прямо у нас под ногами. Команда UAportal совместно с "Добрые новости" делится секретом создания действенной и одновременно бесплатной подкормки для смородины, чтобы ваши ягоды были большими и вкусными.

Каждый, кто занимается садоводством, стремится вырастить крупные плоды черной смородины, ведь ее гораздо приятнее есть, она вкуснее и сочнее мелкой. Выбор правильного сорта является ключевым, однако не менее важным является уход за растением, чтобы обеспечить ему оптимальные условия для роста.

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Чтобы приготовить эффективное удобрение, вам понадобится использовать картофельные остатки и банановую кожуру. Картофельные очистки – это богатый источник калия и крахмала, который очень полезен для развития смородины.

Эффективное удобрение для смородины

Для того чтобы ваши кусты смородины дали богатый урожай, стоит потратить время на подготовку сушеных картофельных шкурок. Их можно насушить на батарее или под прямыми солнечными лучами в теплое время года, а затем хранить в тканевом мешке.

Таким же способом можно заготовить и банановую кожуру. В летний период садоводы могут приготовить питательные настои из этих высушенных шкурок. Свежая кожура также подойдут для этой цели и дадут хороший результат.

Готовить настой следует в ведре объемом 10 литров. Применение такого удобрения не приведет к перекорму смородины, поэтому можно действовать по своему усмотрению. Обычно, для одного ведра достаточно использовать кожуру с 3-4 бананов и очистки с 6-8 средних картофелин.

Удобрение следует настаивать в течение 6-8 дней, после чего его нужно разбавить водой в соотношении 1:1 и поливать каждый куст смородины, используя половину ведра настоя.

Напомним, ранее мы рассказывали, чем обработать кусты смородины, чтобы вредители не испортили урожай.

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