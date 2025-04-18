Британський вчений зробив сенсаційне відкриття щодо піраміди Хеопса у Єгипті: про що йдеться

Британський антрополог доктор Пол Ворнер зробив гучну заяву про те, що йому вдалося виявити гробницю Ісуса Христа у таємній кімнаті під Великою пірамідою Гізи в Єгипті. На думку вченого, поховання Ісуса розташоване поряд із Ковчегом Заповіту — священною реліквією, у якій, згідно з Біблією, зберігалися кам’яні скрижалі з Десятьма заповідями. Обидві святині, за його твердженням, заховані у подвійній печері, доступ до якої перекрито масивним кам’яним блоком.

Під час досліджень Південного проходу під пірамідою Хеопса Ворнер звернув увагу на підозрілу конструкцію за останнім кам’яним блоком. Він переконаний, що за ним ховаються рукотворні споруди. Свій висновок учений обґрунтовує польовими роботами та скануванням піраміди. Про це пише The Sun.

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Щоб знайти ймовірне місце поховання, Ворнер провів порівняльний аналіз трьох авраамічних релігій — іудаїзму, християнства та ісламу. Він також співставив згадки з Біблії, Корану та шумерських табличок. Результати його досліджень вказали, що згадувані у релігійних текстах "гора Синай", "гора Сіон", "гора Єлеонська", "гора Ізраїлю" та навіть "гора світла", насправді можуть бути метафорами, що стосуються Великої піраміди.

На думку дослідника, саме в її стінах Ісус міг виголосити свою знамениту Нагірну проповідь.

Наразі Ворнер виступає за демонтаж останнього кам’яного блоку в Південному проході, щоб відкрити доступ до загадкової печери. За його словами, єгипетська влада погодилася провести додаткове сканування території в обмін на його напрацювання, проте досі не виконала обіцяного. Через це він уже звернувся по допомогу навіть до прем’єр-міністра Лівану, сподіваючись зрушити ситуацію з місця.

Раніше ми розповідали, що знайдено гробницю фараона, яка залишалася таємницею понад століття.

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