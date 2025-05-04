Біологи знайшли найстаріше дерево на планеті: зʼявилось ще до єгипетських пірамід

Дерева, вік яких перевищує час існування деяких імперій, не така вже й рідкість. Проте в Білих горах Каліфорнії росте унікальне дерево, яке спостерігало за зміною епох протягом майже 5 000 років.

Про цю сосну, відому як Мафусаїл, у своїй колонці для Forbes розповів еволюційний біолог із Ратгерського університету Скотт Треверс. Мафусаїл — це остиста міжгірська сосна з Великого басейну, яка вважається найстарішим неклональним деревом на планеті. Її вік перевищує 4 800 років, і вона продовжує жити досі. Це означає, що сосна почала своє існування ще до зведення єгипетських пірамід.

Уперше її вік визначив дендрохронолог Едмунд Шульман у 1953 році. Використовуючи приростний бур — спеціальний інструмент, який дозволяє взяти зразок деревини без шкоди для дерева — він підрахував понад 4 789 річних кілець. Це стало абсолютним рекордом тривалості життя серед дерев, що ростуть як єдині організми.

Місце розташування дерева трималося в секреті майже 70 років — поки у 2021 році через витік фотографій його не розсекретили. Доти Лісова служба США намагалася вберегти Мафусаїл від натовпу туристів і можливого пошкодження.

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За словами Треверса, секрет довголіття остистих міжгірських сосен полягає в їхній здатності адаптуватися до суворих умов. Вони витримують як морози, так і екстремальну спеку, а також дуже економно витрачають енергію. На відміну від інших дерев, ці сосни не ростуть швидко вгору, а повільно нарощують масу, пристосовуючись до нестачі ресурсів.

Ці дерева також утримують хвою до 45 років — це рекорд серед хвойних.

Цікаво, що Мафусаїл міг би втратити звання найстарішого дерева, якби не прикрий випадок. У 1964 році в Неваді дослідники зрізали інше дерево цього ж виду, пізніше назване Прометеєм. Лише після його загибелі стало зрозуміло, що сосна прожила щонайменше 4 862 роки. Після цього випадку науковці почали активніше охороняти давні дерева.

Не лише Мафусаїл може похвалитися древнім віком. В оливковому гаю на Криті росте дерево Вувес, вік якого оцінюють у 2–4 тисячі років. Ймовірно, воно з’явилося ще до життя таких історичних постатей, як Олександр Македонський чи Піфагор.

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