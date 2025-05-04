Биологи нашли самое старое дерево на планете: появилось еще до египетских пирамид

Деревья, возраст которых превышает время существования некоторых империй, не такая уж редкость. Однако в Белых горах Калифорнии растет уникальное дерево, наблюдавшее за сменой эпох на протяжении почти 5 000 лет.

Об этой сосне, известной как Мафусаил, в своей колонке Forbes рассказал эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Треверс. Мафусаил – это остистая межгорная сосна из Большого бассейна, которая считается старейшим неклональным деревом на планете. Ее возраст превышает 4800 лет, и она продолжает жить до сих пор. Это значит, что сосна начала свое существование еще до строительства египетских пирамид.

Впервые возраст определил дендрохронолог Эдмунд Шульман в 1953 году. Используя приростный бурь – специальный инструмент, позволяющий взять образец древесины без ущерба для дерева – он подсчитал более 4 789 годовых колец. Это стало абсолютным рекордом продолжительности жизни среди деревьев, растущих как единые организмы.

Место расположения дерева держалось в секрете почти 70 лет — пока в 2021 году из-за утечки фотографий его не рассекретили. До этого Лесная служба США пыталась уберечь Мафусаил от толпы туристов и возможного повреждения.

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По словам Треверса, секрет долголетия остистых межгорных сосен состоит в их способности адаптироваться к строгим условиям. Они выдерживают как морозы, так и экстремальную жару, а также очень экономно тратят энергию. В отличие от других деревьев, эти сосны не растут быстро вверх, а медленно наращивают массу, приспосабливаясь к недостатку ресурсов.

Эти деревья также удерживают хвою до 45 лет – это рекорд среди хвойных.

Интересно, что Мафусаил мог бы потерять звание старейшего дерева, если бы не досадный случай. В 1964 году в Неваде исследователи срезали другое дерево этого же вида, позже названное Прометеем. Лишь после его гибели стало ясно, что сосна прожила не менее 4862 года. После этого случая ученые стали активнее охранять древние деревья.

Не только Мафусаил может похвастаться старым возрастом. В оливковой роще на Крите растет дерево Вувес, возраст которого оценивается в 2–4 тысячи лет. Вероятно, оно появилось еще до жизни таких исторических фигур, как Александр Македонский или Пифагор.

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