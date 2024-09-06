Жив на Землі 72 млн років тому: в Іспанії знайшли новий вид титанозавра (фото)

В Іспанії, на місці скам’янілостей Ло Уеко в Куенці, було виявлено частковий скелет нового виду титанозавра. Цей довгошиїй гігант жив на Землі приблизно 72 мільйони років тому.

Новий вид отримав назву Qunkasaura pintiquiniestra. Ця назва пов’язана з місцем знахідки та персонажами іспанської літератури. Детальніше про це відкриття можна дізнатися в статті, опублікованій у журналі Communications Biology.

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Як і інші титанозаври, Qunkasaura мав довгу шию і хвіст, а також характерні кісткові пластини на тілі.

Це відкриття має важливе значення для розуміння еволюції титанозаврів. Вчені з’ясували, що Qunkasaura належить до групи зауроподів під назвою Titanosauria, які мали шкірний панцир.

Qunkasaura мав довгу шию і хвіст. Джерело: GBE-UNED

Qunkasaura мав довгу шию і хвіст. Джерело: José Antonio Peñas Artero

Цікаво, що деякі характеристики скелета Qunkasaura схожі на характеристики еолозаврів, які жили в Південній Америці. Це свідчить про те, що подібні ознаки могли розвиватися незалежно в різних групах динозаврів.

Науковці вважають, що Qunkasaura і інші динозаври, знайдені в Ло Уеко, населяли Європу в період, коли вона була великим архіпелагом. Це дозволяє краще зрозуміти, як розвивалися ці гігантські тварини в ізольованих умовах.

Нагадаємо, біля берегів Британії знайшли надзвичайно рідкісного лобстера, який трапляється раз на 100 мільйонів.

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