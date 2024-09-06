Жил на Земле 72 млн лет назад: в Испании обнаружили новый вид титанозавра (фото)

В Испании, на месте окаменелостей Ло Уэко в Куэнке, был обнаружен частичный скелет нового вида титанозавра. Этот длинношеей гигант жил на Земле примерно 72 миллиона лет назад.

Новый вид получил название Qunkasaura pintiquiniestra. Это название связано с местом находки и персонажами испанской литературы. Более подробно об этом открытии можно узнать в статье, опубликованной в журнале Communications Biology.

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Как и другие титанозавры, Qunkasaura имела длинную шею и хвост, а также характерные костные пластины на теле.

Это открытие имеет немаловажное значение для понимания эволюции титанозавров. Ученые выяснили, что Qunkasaura принадлежит к группе зауроподов под названием Titanosauria, которые имели кожный панцирь.

Qunkasaura имел длинную шею и хвост. Источник: GBE-UNED

Qunkasaura имел длинную шею и хвост. Источник: José Antonio Peñas Artero

Интересно, что некоторые характеристики скелета Qunkasaura похожи на характеристики эолозавров, живших в Южной Америке. Это свидетельствует, что подобные признаки могли развиваться независимо от разных групп динозавров.

Ученые считают, что Qunkasaura и другие динозавры, найденные в Ло Уэко, населяли Европу в период, когда она была большим архипелагом. Это позволяет лучше понять, как развивались эти гигантские животные в изолированных условиях.

Напомним, у берегов Британии нашли чрезвычайно редкого лобстера, который встречается раз в 100 миллионов.

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