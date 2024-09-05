Був броньованим та колючим: науковці знайшли слимака, якому пів мільярда років (фото)

Міжнародна група дослідників, серед яких були вчені з Оксфордського університету, виявила унікальні скам'янілості істоти, яка жила на Землі понад 500 мільйонів років тому. Цей древній молюск, названий Shishania aculeata, мав досить незвичайний вигляд – його тіло було вкрите колючками.

Знахідка, описана у науковому журналі Science, змінює наші уявлення про те, як виглядали перші молюски. Виявляється, предки сучасних равликів, восьминогів та інших молюсків були зовсім не такими, як ми собі уявляли раніше.

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Замість традиційної раковини, вони мали міцний хітиновий панцир, усіяний гострими шипами. Це відкриття суперечить попереднім теоріям про еволюцію молюсків і свідчить про те, що їхні предки мали набагато складнішу будову, ніж вважалося раніше.

Shishania aculeata. Джерело: Reconstruction by M. Cawthorne

Знахідка Shishania aculeata заповнює важливу прогалину в нашому розумінні еволюції молюсків, дозволяючи вченим скласти повнішу картину їхнього розвитку.

Дослідники виявили скам’янілості Shishania aculeata в Китаї. За допомогою сучасних методів аналізу вдалося детально вивчити будову тіла цієї істоти та порівняти її з іншими видами молюсків.

Науковці планують продовжити дослідження ранньокембрійських відкладень, щоб знайти нові скам’янілості і отримати ще більше інформації про еволюцію молюсків. Це допоможе краще зрозуміти, як з’явилися такі різноманітні форми життя, як равлики, молюски, кальмари та восьминоги.

Нагадаємо, біля берегів Британії знайшли надзвичайно рідкісного лобстера, який трапляється раз на 100 мільйонів.

Раніше ми розповідали, що 10-річна дівчинка виявила древні сліди динозаврів, що жили 200 мільйонів років тому.

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