Відродження мамонтів: чому цей науковий експеримент може стати глобальною проблемою для Землі

Сучасні технології дозволяють вченим відновлювати вимерлі види тварин за допомогою генної інженерії. Проте питання полягає не лише в тому, чи можемо ми повернути ці види, а й у тому, чи варто це робити.

Деякі експерти попереджають, що воскресіння мамонтів та інших видів може мати непередбачувані наслідки. Про це пише Live Science.

Відродження вимерлих тварин

Американська біотехнологічна компанія Colossal Biosciences має намір відновити три важливі вимерлі види: додо (Raphus cucullatus), тасманійського вовка (Thylacinus cynocephalus), також відомого як тілоцин, та шерстистого мамонта (Mammuthus primigenius). Їхньою метою є покращення біорізноманіття та повернення видів, які колись мали значний вплив на свої екосистеми.

Проте деякі науковці застерігають про можливі негативні наслідки цього проєкту. Наприклад, Освальд Шмітц з Єльського університету вважає, що повернення давно вимерлих видів не є оптимальним рішенням. Він зазначає, що результат цього може бути не тільки непередбачуваним, але й потенційно шкідливим.

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Colossal Biosciences планує відновити мамонтів до 2028 року, використовуючи гени цих древніх тварин для впровадження їх в азіатських слонів, які зможуть народити дитинчат, дуже схожих на мамонтів.

Шерстисті мамонти населяли Арктику від 300 000 до 10 000 років тому, відрізняючись густим хутром та великими вигнутими бивнями. Оскільки слони є генетично близькими родичами мамонтів, їхні гени можуть бути схожими. На сьогодні компанія Colossal Biosciences вже отримала понад 60 часткових геномів шерстистого мамонта, які будуть використані для редагування геномів слонів у лабораторії.

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Чи можуть мамонти допомогти у боротьбі зі зміною клімату?

Шерстисті мамонти, які процвітали в плейстоценову епоху, відігравали важливу роль у підтримці арктичних луків, витоптуючи сніг, стримуючи зростання дерев і чагарників, а також поширюючи поживні речовини на значні відстані. Після їхнього зникнення арктичні луки трансформувалися у заболочені ландшафти тундри, де домінують мохи, чагарники та ліси.

Дослідження свідчать, що такий змінений ландшафт утримує менше вуглецю, ніж луки, і більш вразливий до танення вічної мерзлоти. Деякі вчені припускають, що реінтродукція мамонтів до Арктики може сприяти відновленню екосистеми, підвищенню накопичення вуглецю та зменшенню наслідків зміни клімату.

Можливі негативні наслідки відродження мамонтів

Вінсент Лінч з Університету Буффало вважає, що вимерлі види зможуть відновити свої екологічні функції лише в тому випадку, якщо вони будуть достатньо чисельними і житимуть у дикій природі. Для мамонтів це стане величезним викликом, оскільки їх потрібно буде розселити по всій Арктиці.

Щоб значно вплинути на клімат, потрібна велика кількість мамонтів, можливо, кілька сотень тисяч. Це може загрожувати існуючим зникаючим видам, вважає Лінч.

Воскресіння вимерлих видів може призвести до серйозних наслідків. Воскрешені тварини можуть бути схильні до хвороб, і для підтримання здорової популяції необхідна генетична різноманітність для боротьби з хворобами та мутаціями

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Лінч зазначає, що невідомо, які наслідки матиме інтеграція вимерлих видів в сучасну екосистему. Наприклад, мамонти можуть виявитися агресивними і витісняти інші види з їхніх територій. Крім того, їхня реакція на людей залишається невідомою.

Експерти також попереджають про можливу небезпеку: вимерлі тварини можуть розповсюджуватися за межі своїх історичних ареалів. Ще однією проблемою є те, що мамонти можуть сприяти глобальному потеплінню, руйнуючи вічну мерзлоту в теплу пору року та виділяючи метан. Вони також можуть зменшити кількість вуглецю в рослинах, як це роблять слони в африканських саванах, поїдаючи рослинність.

Шмітц сумнівається, що воскресіння вимерлих видів принесе більше користі природі, ніж шкоди, незважаючи на можливий комерційний успіх таких компаній.

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