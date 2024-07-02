Зелена аджика за лічені хвилини: варити не треба

Якщо ви любите грузинську кухню і хочете спробувати щось нове та пікантне, вам обов'язково сподобається зелена аджика. Ця ароматна приправа готується дуже просто, не потребує варіння і стане чудовим доповненням до м'яса, риби, картоплі та інших страв.

Аджика також дуже корисна для здоров'я, адже вона містить багато вітамінів і мінералів. Внаслідок того, що вона не вариться, ця ароматна приправа збереже всю користь зелені.

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Інгредієнти на 10 баночок по 250 мл

Петрушка - 400 г

Кріп - 300 г

Кінза - 200 г

Перець гострий – 200 г

Перець болгарський – 1,5 кг

Часник - 200 г

Сіль - 60 г

Цукор - 15 г

Олія - ​​50 г

Оцет яблучний - 2 столові ложки

Приготування:

Промийте всі овочі та зелень. Пропустіть через м'ясорубку часник, цибулю, солодкий перець, гіркий перець, петрушку, кріп і базилік (за бажанням). Додайте сіль, цукор, оцтову есенцію та рослинну олію. Ретельно перемішайте всі інгредієнти. Розкладіть аджику в чисті простерилізовані баночки з кришками-закрутками.

Зберігайте в холодильнику до двох місяців. Аджику можна також заморозити.

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