Навіщо замочувати огірки перед засоленням: як це зробити

Влітку варто засолити огірки, аби насолоджуватися їхнім неймовірним смаком взимку. Досвідчені кухарі радять перед солінням чи маринуванням замочити ці овочі.

Про це повідомили в Daily. Зокрема, замочування огірків перед засолюванням дозволяє ретельно очистити плоди від бруду та засохлого листя, які можуть бути носіями патогенних мікроорганізмів. Під проточною водою вимити огірки ідеально не вдається, що призводить до помутніння розсолу в банці.

Крім цього, під час зберігання огірки втрачають частину вологи і підсушуються. Замочування дозволяє відновити водний баланс овочів. Також замочування допомагає позбутися гіркоти, що може бути присутня у плодах.

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Як довго замочувати огірки

Тривалість замочування залежить від того, як давно було зібрано врожай та якого розміру плоди. Огірки, зібрані кілька годин тому, слід замочувати на 1-2 години.

Овочі, зібрані день тому, потрібно замочувати на 2-3 години. Тоді як огірки середнього розміру, зібрані понад 3 дні тому, замочують на 3-6 годин, а великі – слід тримати у воді до доби.

Вода для замочування повинна бути холодною. Як тільки вона потепліє, її слід міняти.

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