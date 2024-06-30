Зачем замачивать огурцы перед засолкой: как это сделать

Летом следует засолить огурцы, чтобы наслаждаться их невероятным вкусом зимой. Опытные повара советуют перед солением или маринованием замочить эти овощи.

Об этом сообщили в Daily. В частности, замачивание огурцов перед засолкой позволяет тщательно очистить плоды от грязи и засохших листьев, которые могут быть носителями патогенных микроорганизмов. Под проточной водой вымыть огурцы совершенно не удается, что приводит к помутнению рассола в банке.

Кроме того, во время хранения огурцы теряют часть влаги и подсушиваются. Замачивание позволяет восстановить водный баланс овощей. Также замачивание помогает избавиться от горечи, которая может присутствовать в плодах.

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Как долго замачивать огурцы

Продолжительность замачивания зависит от того, как давно был собран урожай и какого размера плоды. Огурцы, собранные несколько часов назад, следует замачивать на 1-2 часа.

Овощи, собранные день назад, нужно замачивать на 2-3 часа. В то время как огурцы среднего размера, собранные более 3 дней назад, замачивают на 3-6 часов, а большие – следует держать в воде до суток.

Вода для замачивания должна быть прохладной. Как только она потеплеет, ее следует менять.

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