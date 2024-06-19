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Як смачно приготувати стрілки часнику: рецепт

Володимир ЯрославськийВолодимир Ярославський

Як смачно приготувати стрілки часнику: рецепт
Як смачно приготувати стрілки часнику: рецепт

Стрілки часнику!

Це сезонно, не дорого, легко в приготуванні та смачно.

Стрілки часнику краще брати найсвіжіші і найсолодші, трохи старіші доведеться тушкувати на 5 хвилин більше на стрілках є насіннєва коробочка, яку я відриваю!

  • далі нарізаю так, щоб була довжина 4-6 см, добре промиваю.
  • нагріваю пательню з олією і додаю нарізані стрілки, солю і підсмажую десь 5 хвилин.
  • додаю шматочок вершкового масла, пару столових ложок води, накриваю кришкою і тушкую ще 5 хвилин

І це все!

Стрілки готові

Вони аж солодкі на смак, може ледь-ледь відчуватися аромат часнику, але він не заважає, а нагадує спаржеву квасолю!

Ще можна додавати сметану за пару хвилин до готовності і просто їсти з відвареною картоплею.

  • можна заливати яйцями і робити такий собі сезонний сніданок.
  • можна додавати й інші овочі та спеції.
  • можна просто робити на блендері свіжу пасту, яку потім потрібно зберігати в холодильнику.
  • можна заморозити і використовувати взимку!

А як ви готуєте стрілки часнику?

Джерело:instagram.com

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