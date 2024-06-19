Як смачно приготувати стрілки часнику: рецепт

Стрілки часнику!

Це сезонно, не дорого, легко в приготуванні та смачно.

Стрілки часнику краще брати найсвіжіші і найсолодші, трохи старіші доведеться тушкувати на 5 хвилин більше на стрілках є насіннєва коробочка, яку я відриваю!

далі нарізаю так, щоб була довжина 4-6 см, добре промиваю.

нагріваю пательню з олією і додаю нарізані стрілки, солю і підсмажую десь 5 хвилин.

додаю шматочок вершкового масла, пару столових ложок води, накриваю кришкою і тушкую ще 5 хвилин

І це все!

Стрілки готові

Вони аж солодкі на смак, може ледь-ледь відчуватися аромат часнику, але він не заважає, а нагадує спаржеву квасолю!

Ще можна додавати сметану за пару хвилин до готовності і просто їсти з відвареною картоплею.

можна заливати яйцями і робити такий собі сезонний сніданок.

можна додавати й інші овочі та спеції.

можна просто робити на блендері свіжу пасту, яку потім потрібно зберігати в холодильнику.

можна заморозити і використовувати взимку!

А як ви готуєте стрілки часнику?