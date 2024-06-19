Как вкусно приготовить стрелки чеснока: рецепт

Стрелки чеснока!

Это сезонно, не дорого, легко в приготовлении и вкусно.

Стрелки чеснока лучше брать самые свежие и самые сладкие, чуть постарше придется тушить на 5 минут больше на стрелках есть семенная коробочка, которую я отрываю!

далее нарезаю так, чтобы была длина 4-6 см, хорошо промываю.

нагреваю сковороду с маслом и добавляю нарезанные стрелки, солю и поджариваю примерно 5 минут.

добавляю кусочек сливочного масла, пару столовых ложек воды, накрываю крышкой и тушу еще 5 минут.

И все это!

Стрелки готовы

Они аж сладки на вкус, может чуть-чуть ощущаться аромат чеснока, но он не мешает, а напоминает спаржевую фасоль!

Еще можно добавлять сметану за пару минут до готовности и просто есть с отварным картофелем.

можно заливать яйцами и делать такой сезонный завтрак.

можно добавлять и другие овощи и специи.

можно просто делать на блендере свежую пасту, которую потом следует хранить в холодильнике.

можно заморозить и использовать зимой!

А как вы готовите стрелки чеснока?