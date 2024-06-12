Євген чи Євгеній: як правильно буде українською популярне чоловіче ім‘я

Українська мова та російська мова мають багато спільного у своєму словниковому запасі, включаючи імена. Однак, існують певні відмінності у написанні та вимові цих імен.

Наприклад, в українській мові рідше використовуються закінчення на -ій. Через це деякі варіанти імен, такі як Євгеній, Наталія або Лідія, можуть здаватися деяким носіям мови некоректними. Водночас вони вважають більш прийнятними форми Євген, Наталя та Ліда. Відомий лінгвіст, професор Олександр Пономарів, роз’яснив цю особливість у своєму блозі.

Відповідно до висловлювань експерта, існує дві рівноправні форми жіночого імені: Наталя та Наталія. Обидві варіації є прийнятними та офіційно визнаними.

Схожа ситуація спостерігається з іменем Лідія, яке, подібно до Марії, закінчується на -ія. Тим часом Ліда є лагідною формою цього імені, аналогічно до Мані та Марусі, які походять від Марії. Таким чином, у цьому випадку зміни не потрібні. Щодо форми Євгеній, що вживається в Україні, Пономарів зазначив, що це результат тривалого впливу російської мови. У цьому контексті правильніше використовувати форму Євген.

Проте, при зверненні до особи слід користуватися ім’ям, яке вона сама використовує або яке зазначено у її документах, оскільки іменування не обмежене строгим списком. Так, якщо в паспорті особи записано Євгеній і вона представляється так, то слід використовувати саме цю форму імені.

Раніше ми розповідали, що Авраменко поділився правилами коректного звертання до імені Олег.

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