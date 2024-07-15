Яєчна шкаралупа, кальцій та молоко: садівники назвали кращі методи оздоровлення помідорів

Багато городників стикаються з неприємною проблемою - гниттям помідорів ще на гілках. Це псує не лише зовнішній вигляд врожаю, але й робить його непридатним до вживання.

Існує дві основні причини, чому так відбувається. Одна з них – нестача кальцію. Цей мікроелемент необхідний для формування міцних стінок клітин плоду, пише santeplusmag.com.

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Дефіцит кальцію призводить до того, що томати стають м'якими, водянистими і схильними до гниття.

Друга причина - надмірний полив або, навпаки, його нестача, що може призвести до пошкодження коренів. Це, своєю чергою, порушує засвоєння рослиною поживних речовин, в тому числі кальцію.

Як запобігти гниттю помідорів?

Яєчна шкаралупа: Подрібніть шкаралупу і закопайте її в ґрунт біля кущів.

Оксид кальцію: Додайте оксид кальцію в ґрунт, якщо він має слабокислий pH.

Молоко: Розведіть склянку молока в 1 л води і обприскайте рослину. Також можна розсипати сухе молоко по землі або по листю.

Експерти зауважують, що полив помідорів має бути регулярним, але не надмірним. Дайте ґрунту трохи просохнути між поливами. Використовуйте краплинний полив, щоб вода не потрапляла на листя та плоди.

Нагадаємо, раніше ми розповідали чим підгодувати помідори, щоб вони виросли великі та солодкі.

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