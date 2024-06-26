Знижують врожайність: названо добрива, які не варто використовувати для помідорів

Чато можна зустріти рекомендації щодо внесення конкретних добрив безпосередньо у лунку під час посадки помідорів. Важливо обрати такі підживлення, які сприятимуть здоровому зростанню та плодоношенню кущів томатів, а не будуть мати згубний вплив.

Команда UAportal підготувала поради від фахівців-агрономів щодо добрив, яких слід уникати.

Не кожен тип підживлення підходить для вирощування томатів. Вони можуть погано відреагувати на певні добрива, що призведе до зменшення урожаю. Одним із факторів, що може вплинути на це, є використання золи. Важливо уникати її внесення безпосередньо в посадкову лунку, оскільки вона може спричинити закислення ґрунту. Занадто велика кількість золи може навіть призвести до захворювань рослин.

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Щодо внесення гною як добрива, його також не рекомендується додавати прямо в лунку для посадки. Його слід застосовувати під час осіннього перекопування ґрунту. Якщо гній був внесений ще в попередньому сезоні і його вистачає, це може бути навіть краще.

Свіжий гній категорично заборонено використовувати, оскільки він може спричинити опіки кореневої системи томатів, що призведе до їх загибелі, а не до росту. Навіть добре перегнилий гній може негативно вплинути на врожайність.

Азотні добрива часто використовуються для стимулювання росту зеленої маси. Може здатися, що це буде корисно для молодих рослин, але існує ризик перенасичення азотом. У такому випадку рослина буде активно зростати в листя, але це може негативно відобразитися на кількості та якості плодів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали чим підгодувати помідори, щоб вони виросли великі та солодкі.

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