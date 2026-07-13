У Туреччині виявили доісторичну печеру з унікальними малюнками: як виглядали (фото)

У східній частині Туреччини археологи відкрили доісторичну печеру, стіни якої вкриті десятками стародавніх зображень людей, тварин і символів. Науковці вважають, що ця знахідка може стати однією з найважливіших пам'яток наскельного мистецтва в Анатолії, хоча її точний вік ще належить встановити.

Про це повідомляє Daily Galaxy. Незвичайну знахідку зробила міждисциплінарна експедиція під керівництвом доктора Левента Іскендероглу з Університету Іненю. Печеру знайшли в каньйоні Тохма, що розташований у районі Даренде провінції Малатья.

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На стінах дослідники нарахували близько сотні зображень, виконаних червоними та червоно-коричневими пігментами. Серед них — людські постаті, тварини, відбитки долонь і геометричні символи. Каньйон Тохма давно відомий своїми мальовничими скелями та природними ландшафтами, однак тепер він може стати ще й важливим археологічним об'єктом світового значення.

Фахівці звернули увагу, що окремі зображення накладаються одне на одне, а також відрізняються стилем виконання та складом пігментів. Це свідчить про те, що печеру відвідували різні покоління людей, які поступово доповнювали композиції новими елементами. На думку науковців, печера є не окремим художнім проєктом, а своєрідним літописом, який формувався впродовж багатьох століть або навіть тисячоліть.

"Детальний аналіз показує різницю в техніці виконання, текстурі фарб і пігментах. Це може свідчити про кілька етапів створення розписів. Не виключено, що це місце мало сакральне значення або було пов'язане з ритуалами та духовними практиками", — зазначив доктор Левент Іскендероглу. За словами дослідника, наскельні розписи виконані у схематичному та символічному стилі, який суттєво відрізняється від реалістичних зображень, характерних для доісторичного мистецтва Західної Європи.

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Особливу увагу археологів привернули відбитки людських долонь. Вчені припускають, що вони могли символізувати прагнення залишити слід після себе або відображали уявлення давніх людей про життя і смерть. Також дослідники вивчають, чи могла печера використовуватися для проведення релігійних або обрядових церемоній. Водночас вони наголошують, що наразі це лише одна з робочих гіпотез, яка потребує додаткового підтвердження.

Нововідкриту печеру вже ставлять в один ряд із найвідомішими пам'ятками наскельного мистецтва країни, серед яких Бельдібі в Анталії, малюнки Латмоса на заході Туреччини та печера Догу Сандал у провінції Мерсін. Науковці вважають, що велика кількість зображень, їхня різноманітність і добрий стан збереження роблять цю пам'ятку однією з найперспективніших археологічних знахідок останніх років.

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