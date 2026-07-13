В Турции обнаружили доисторическую пещеру с уникальными рисунками: как выглядели (фото)

В восточной части Турции археологи открыли доисторическую пещеру, стены которой покрыты десятками древних изображений людей, животных и символов. Ученые считают, что эта находка может стать одним из важнейших памятников наскального искусства в Анатолии, хотя его точный возраст еще предстоит установить.

Об этом сообщает Daily Galaxy. Необычную находку совершила междисциплинарная экспедиция под руководством доктора Левента Искендероглу из Университета Иненю. Пещеру нашли в каньоне Тохма, расположенном в районе Даренде провинции Малатья.

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На стенах исследователи насчитали около сотни изображений, исполненных красными и красно-коричневыми пигментами. Среди них – человеческие фигуры, животные, отпечатки ладоней и геометрические символы. Каньон Тохма давно известен своими живописными утесами и природными ландшафтами, однако теперь он может стать еще и важным археологическим объектом мирового значения.

Специалисты обратили внимание на то, что отдельные изображения накладываются друг на друга, а также отличаются стилем исполнения и составом пигментов. Это свидетельствует о том, что пещеру посещали разные поколения людей, которые постепенно дополняли композиции новыми элементами. По мнению ученых, пещера является не отдельным художественным проектом, а своеобразной летописью, которая формировалась на протяжении многих веков или даже тысячелетий.

"Подробный анализ показывает разницу в технике выполнения, текстуре красок и пигментах. Это может свидетельствовать о нескольких этапах создания росписей. Не исключено, что это место имело сакральное значение или связано с ритуалами и духовными практиками", — отметил доктор Левент Искендероглу. По словам исследователя, наскальные росписи выполнены в схематичном и символическом стиле, существенно отличающемся от реалистических изображений, характерных для доисторического искусства Западной Европы.

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Особое внимание археологов привлекли отпечатки человеческих ладоней. Ученые предполагают, что они могли символизировать стремление оставить след после себя или отражали представления древних людей о жизни и смерти. Также исследователи изучают, могла ли пещера использоваться для проведения религиозных или обрядовых церемоний. В то же время они подчеркивают, что сейчас это лишь одна из рабочих гипотез, которая требует дополнительного подтверждения.

Новооткрытую пещеру уже ставят в один ряд с известнейшими достопримечательностями наскального искусства страны, среди которых Бельдиби в Анталии, рисунки Латмоса на западе Турции и пещера Догу Сандал в провинции Мерсин. Ученые считают, что большое количество изображений, их разнообразие и хорошее состояние хранения делают этот памятник одной из самых перспективных археологических находок последних лет.

Напомним, мы уже писали, каких стран не станет в 2100 году.

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