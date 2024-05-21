У Туреччині знайшли 2000-річну гробницю, яку охороняють голови биків (фото)

2000-річну гробницю з головами биків знайшли в Туреччині. Археологи зробили відкриття під час розкопок та очистки в стародавньому місті Тарса, розташованому поблизу села Куюлу на шосе Адіяман-Шанлиурфа, в місцевості, відомій як скелясті гробниці Туруш.

Ці гробниці, що належать до римського періоду, вирізані прямо в скелі. До них можна дістатися, спустившись по 10-13 сходах. Деякі з гробниць прикрашені різноманітними фігурами та рельєфами на стінах і дверях, пише arkeonews.

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Стародавнє місто Тарса, де вже розкопано 60 гробниць, постійно дивує новими знахідками. Розкопки в некрополі розпочалися в 2024 році, і нещодавно команда виявила ще дві скельні гробниці.

Символізм биків

Археологи вважають, що зображення биків на гробниці пов'язане з вірою в те, що вони допоможуть її власнику очиститися від злих духів.

Гробниця була висічена у скелі. Джерело: İHA

Гробниця була висічена у скелі. Джерело: İHA

Гробниця була висічена у скелі. Джерело: İHA

Бик був символом бога Юпітера, уособлюючи силу, владу та непередбачуваність. Також він був символом міста Афін, зображуючись на монетах як знак могутності. В римській культурі бик асоціювався з богом Марсом, символізуючи силу, родючість та мужність.

Нагадаємо, у Китаї знайшли три 1800-річні гробниці династії Хань. Вони містили незліченні скарби.

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