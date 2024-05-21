В Турции нашли 2000-летнюю гробницу, охраняемую головами быков (фото)

2000-летнюю гробницу с головами быков обнаружили в Турции. Археологи совершили открытие во время раскопок и очистки в древнем городе Тарса, расположенном вблизи села Куюлу на шоссе Адиаман-Шанлиурфа, в местности, известной как скалистые гробницы Туруш.

Эти гробницы, относящиеся к римскому периоду, вырезаны прямо в скале. До них можно добраться, спустившись по 10-13 лестницам. Некоторые из гробниц украшены разнообразными фигурами и рельефами на стенах и дверях, пишет arkeonews.

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Древний город Тарса, где уже раскопано 60 гробниц, постоянно удивляет новыми находками. Раскопки в некрополе начались в 2024 году, и недавно команда обнаружила еще две скальные гробницы.

Символизм быков

Археологи считают, что изображение быков на гробнице связано с верой в то, что они помогут ее владельцу очиститься от злых духов.

Гробница была высечена в скале. Источник: İHA

Гробница была высечена в скале. Источник: İHA

Гробница была высечена в скале. Источник: İHA

Бык был символом бога Юпитера, олицетворяя силу, власть и непредсказуемость. Также он являлся символом города Афин, изображаясь на монетах как знак могущества. В римской культуре бык ассоциировался с богом Марсом, символизируя силу, плодородие и мужество.

Напомним, в Китае обнаружили три 1800-летние гробницы династии Хань. Они содержали несметные сокровища.

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