У Антарктиді виникла величезна ополонка Мод-Райз: вчені забили на сполох

Антарктичний морський лід зазвичай покриває мільйони квадратних кілометрів, утворюючи потужний захисний щит для океану. Однак одного разу вчені зафіксували в ньому величезну діру, розміром зі Швейцарію — так звану ополонку Мод-Райз.

Дослідникам нарешті вдалося з’ясувати, що стало причиною її виникнення. Про це пише Earth.

Команда науковців із NASA та Університету Саутгемптона зібрала докази й проаналізувала зміни, які відбуваються в антарктичному льоді. Щоб дістати повну картину, вони спостерігали за регіоном і дочекалися, поки лід повторно замерзне.

Як пояснюють у дослідженні, ополонка — це прорив у морському льоду, через який океан вивільняє тепло та гази в атмосферу. Такі утворення з’являються, коли порушується баланс між солоною та прісною водою в антарктичних глибинах.

Причиною появи ополонки Мод-Райз стала комбінація потужних штормів, атмосферних річок та явища, відомого як транспорт Екмана. Зокрема, у період із 1974 по 1976 роки в цій частині Антарктики спостерігалося постійне сезонне утворення великих отворів у льодовому покриві.

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Професор Гетеборзького університету Фаб'єн Роке зазначив, що підняття глибинних вод відіграє важливу роль у таненні льоду. Проте для того, щоб цей процес продовжувався, необхідне додаткове надходження солоної води.

Дослідники наголошують, що подібні природні явища впливають не лише на Антарктиду. Ополонки змінюють морську циркуляцію, розподіл тепла й утворення насичених киснем глибинних вод, які відіграють критичну роль у глобальній кліматичній системі.

Згідно з новими даними, повторне виникнення таких явищ пов’язане з глобальними кліматичними змінами. Вчені звернули увагу, що починаючи з 2016 року, вперше від 1970-х, спостерігається стійке зниження обсягів антарктичного морського льоду.

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