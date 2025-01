Влаштував кліматичну аномалію у 1831 році: вчені виявили унікальний вулкан

Науковці з Університету Сент-Ендрюса встановили, що причиною масштабної кліматичної катастрофи 1831 року стало виверження вулкана Заварицький на Курильських островах. Дослідження, опубліковане в Proceedings of the National Academy of Sciences, підтвердило це завдяки аналізу мікроскопічних часток попелу з полярних льодових кернів.

Читайте також: У Німеччині знайшли унікальну римську кольчугу: пролила світло на мистецтво ремонту обладунків

Використовуючи нову технологію хімічного аналізу зразків розміром у десяту частину діаметра людської волосини, вчені змогли точно датувати виверження весною-літом 1831 року. Порівняння хімічного складу попелу з кернів зі зразками світових вулканів вказало на Заварицький як джерело катаклізму. Про це пише Independent.

Наслідки виверження були катастрофічними: глобальне похолодання на 1 градус спричинило масові неврожаї та голод. Історичні записи свідчать про аномальні погодні умови, часті шторми та повені по всьому світу. До цього відкриття науковці роками дискутували про локацію вулкана, розглядаючи варіанти від Філіппін до Сицилії.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що чоловік виявив поблизу свого будинку рештки мастодонта льодовикового періоду.

Науковці з Університету Сент-Ендрюса встановили, що причиною масштабної кліматичної катастрофи 1831 року стало виверження вулкана Заварицький на Курильських островах. Дослідження, опубліковане в Proceedings of the National Academy of Sciences, підтвердило це завдяки аналізу мікроскопічних часток попелу з полярних льодових кернів.

Читайте також: У Німеччині знайшли унікальну римську кольчугу: пролила світло на мистецтво ремонту обладунків

Використовуючи нову технологію хімічного аналізу зразків розміром у десяту частину діаметра людської волосини, вчені змогли точно датувати виверження весною-літом 1831 року. Порівняння хімічного складу попелу з кернів зі зразками світових вулканів вказало на Заварицький як джерело катаклізму. Про це пише Independent.

Наслідки виверження були катастрофічними: глобальне похолодання на 1 градус спричинило масові неврожаї та голод. Історичні записи свідчать про аномальні погодні умови, часті шторми та повені по всьому світу. До цього відкриття науковці роками дискутували про локацію вулкана, розглядаючи варіанти від Філіппін до Сицилії.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що чоловік виявив поблизу свого будинку рештки мастодонта льодовикового періоду.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!