Неочікувана знахідка в Китаї ставить під сумнів відомі теорії еволюції людини

Археологи вперше виявили вдосконалені кам'яні знаряддя праці у Східній Азії, які раніше вважалися характерними тільки для неандертальців в Європі. Ці інструменти, виготовлені за методом Квіна, застосовуваним також неандертальцями, були знайдені в Китаї.

Про це повідомляє Interesting Engineering. Середній кам'яний вік, що тривав між 300 тис. і 30 тис. років тому, зазвичай розглядається як період значного прогресу в Європі та Африці. Водночас у Східній Азії цей період вважали більш статичним, з обмеженим розвитком ранніх популяцій предків людей.

Цей період також важливий для походження та еволюції сучасних людей, Homo sapiens, у Африці, а також для розвитку архаїчних груп людей, таких як неандертальці та денисівці.

Виявлені знаряддя праці мають вік від 50 000 до 60 000 років.

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"Це важливе відкриття, яке змінює наше уявлення про цей регіон у той період. Воно ставить питання: що ще робили люди того часу, і які інші знахідки ще залишаються невиявленими?", – зазначив Бен Марвік, співавтор дослідження з Вашингтонського університету.

Археологи знайшли кам'яний скребок Квіна, товстий та асиметричний, з широкою гострою робочою кромкою, на якій помітні явні сліди використання та повторного заточування, а також відходи від його застосування. Вчені вважають, що цей інструмент, ймовірно, використовувався для обробки кісток, рогів чи деревини.

Відкриття стало справжнім шоком для дослідників. Вони не можуть пояснити, як ці інструменти, відомі з використання неандертальцями в Європі, потрапили в Східну Азію.

Наразі невідомо, чи привезли цю технологію люди з заходу, чи вона була розроблена незалежно, без безпосереднього контакту між групами.

"Ми можемо спробувати з'ясувати, чи існували подібні технології раніше, що могло б означати, що метод Квіна має локальне походження. Якщо так, то розвиток інструментів був поступовим – з експериментами від покоління до покоління, що призвело до вдосконалення", – додав Марвік.

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З іншого боку, якщо китайські інструменти з'явилися без попередніх спроб, це може свідчити про те, що технологія була передана з іншої групи.

Марвік підкреслив, що багато вчених довго вважали, що Східна Азія залишалася незмінною протягом тривалого часу, тому вони не враховували можливість знаходження доказів, які це спростовують.

"Тепер з'явилися вчені, які готові сумніватися в таких ідеях", – додав він.

Дослідники сподіваються, що виявлення більш старих людських останків у цьому регіоні допоможе прояснити цю таємницю.

"У Східній Азії не було знайдено жодних залишків неандертальців. Чи можемо ми натрапити на неандертальця? А можливо, ми знайдемо денисівця, іншого виду наших предків?", – висловив свої припущення Марвік.

"Якщо ми знайдемо людські рештки, що належать до цього періоду, це може призвести до дивовижного відкриття – можливо, ми знайдемо новий вид предка людини, про який наразі не знаємо", – додав учений.

Раніше ми розповідали, що вчені виявили у Месопотамії гробницю з останками підлітків.

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