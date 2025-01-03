Устроил климатическую аномалию в 1831 году: учёные обнаружили уникальный вулкан

Ученые из Университета Сент-Эндрюса установили, что причиной масштабной климатической катастрофы 1831 стало извержение вулкана Заварицкий на Курильских островах. Исследование, опубликованное в Proceedings of National Academy of Sciences, подтвердило это благодаря анализу микроскопических частиц пепла из полярных ледовых кернов.

Читайте также: В Германии нашли уникальную римскую кольчугу: пролила свет на искусство ремонта доспехов

Используя новую технологию химического анализа образцов размером в десятую часть диаметра человеческого волоса, ученые смогли точно датировать извержение весной-летом 1831 года. Сравнение химического состава пепла из кернов с образцами мировых вулканов указало на Заварицкий как источник катаклизма. Об этом пишет Independent.

Последствия извержения были катастрофическими: глобальное похолодание на 1 градус привело к массовым неурожаям и голоду. Исторические записи свидетельствуют об аномальных погодных условиях, частых штормах и наводнениях по всему миру. До открытия ученые годами дискутировали о локации вулкана, рассматривая варианты от Филиппин до Сицилии.

Напомним, ранее мы рассказывали, что мужчина обнаружил у своего дома остатки мастодонта ледникового периода.

Ученые из Университета Сент-Эндрюса установили, что причиной масштабной климатической катастрофы 1831 стало извержение вулкана Заварицкий на Курильских островах. Исследование, опубликованное в Proceedings of National Academy of Sciences, подтвердило это благодаря анализу микроскопических частиц пепла из полярных ледовых кернов.

Читайте также: В Германии нашли уникальную римскую кольчугу: пролила свет на искусство ремонта доспехов

Используя новую технологию химического анализа образцов размером в десятую часть диаметра человеческого волоса, ученые смогли точно датировать извержение весной-летом 1831 года. Сравнение химического состава пепла из кернов с образцами мировых вулканов указало на Заварицкий как источник катаклизма. Об этом пишет Independent.

Последствия извержения были катастрофическими: глобальное похолодание на 1 градус привело к массовым неурожаям и голоду. Исторические записи свидетельствуют об аномальных погодных условиях, частых штормах и наводнениях по всему миру. До открытия ученые годами дискутировали о локации вулкана, рассматривая варианты от Филиппин до Сицилии.

Напомним, ранее мы рассказывали, что мужчина обнаружил у своего дома остатки мастодонта ледникового периода.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!