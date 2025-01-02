Задобрювали богів і не лише: як древні майя та ацтеки святкували новий рік

Хоча мая та ацтеки створили календарі, схожі на сучасний григоріанський, їхні новорічні традиції кардинально відрізнялися від сучасних. Основу переходу між роками становили ритуали, спрямовані на задобрення богів і збереження гармонії.

Незважаючи на схожість їхніх календарів із сучасними системами, святкування Нового року в цих цивілізаціях відображало їхні культурні цінності, тісний зв'язок із природою та космосом. Як ацтеки, так і мая використовували два календарі: 365-денний сонячний і 260-денний ритуальний, що формували їхнє уявлення про час і визначали святкові обряди. Про це пише Greek Reporter.

Ацтекський Новий рік, "Yancuic Xihuitl", відзначали 11 березня за сучасним календарем. Перед цим був п'ятиденний період Немонтемі, який вважали часом небезпек і нещасть. У цей період ацтеки дотримувалися посту, проводили обряди очищення та уникали активної діяльності.

Святкування розпочиналося з видування черепашок, що символізувало початок нового циклу. Центральну роль у святкуванні відігравали жерці, які проводили церемонії оновлення на честь богів Тлалока (дощу) і Віцилопочтлі (сонця й війни). Ці обряди мали на меті забезпечити родючість, процвітання та стабільність у світі.

Віра ацтеків у циклічність часу визначала їхній підхід до святкувань: акцент робився на ритуальних практиках, а не на масових гуляннях.

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Мая також зустрічали Новий рік у п'ятиденний період, відомий як Ваєб, що припадав на завершення 365-денного календаря. Цей час вважали несприятливим, тому уникали подорожей та важливих справ, натомість присвячували його молитвам, жертвоприношенням і роздумам.

Напередодні Нового року, або "Сидіння Попа", жерці проводили ворожіння, передбачаючи майбутнє для громад і окремих людей. Ритуали включали підношення пахощів і церемоніальні танці біля вогню, щоб здобути прихильність богів.

Новий рік, або 1 Поп, символізував початок нового циклу. У цей день люди прибирали домівки, позбавлялися старих речей і оновлювали особисті вівтарі. У храмах жерці замінювали статуї богів-покровителів, що символізувало оновлення та гармонію з космосом.

Попри відмінності, обидві цивілізації високо цінували свої календарі, які впливали на духовне й повсякденне життя. Їхні традиції, глибоко переплетені з віруваннями, свідчать про багатство культурної спадщини Мезоамерики.

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