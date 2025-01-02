Удобряли богов и не только: как древние майя и ацтеки праздновали новый год

Хотя мая и ацтеки создали календари, подобные современному григорианскому, их новогодние традиции кардинально отличались от современных. Основу перехода между годами составляли ритуалы, направленные на удобрение богов и сохранение гармонии.

Несмотря на схожесть их календарей с современными системами, празднование Нового года в этих цивилизациях отражало их культурные ценности, тесную связь с природой и космосом. Как ацтеки, так и май использовали два календаря: 365-дневный солнечный и 260-дневный ритуальный, которые формировали их представление о времени и определяли праздничные обряды. Об этом пишет Greek Reporter.

Ацтекский Новый год, "Yancuic Xihuitl", отмечали 11 марта по современному календарю. Перед этим был пятидневный период Немонтеми, считавшийся временем опасностей и несчастий. В этот период ацтеки соблюдали пост, проводили обряды очищения и избегали активной деятельности.

Празднование начиналось с выдувания раковин, что символизировало начало нового цикла. Центральную роль в праздновании играли жрецы, проводившие церемонии обновления в честь богов Тлалока (дождя) и Вицилопочтли (солнца и войны). Эти обряды имели целью обеспечить плодородие, процветание и стабильность в мире.

Вера ацтеков в цикличность времени определяла их подход к празднованию: упор делался на ритуальных практиках, а не на массовых гуляниях.

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Мая также встречали Новый год в пятидневный период, известный как Вайеб, который приходился на завершение 365-дневного календаря. Это время считали неблагоприятным, поэтому избегали путешествий и важных дел, но посвящали его молитвам, жертвоприношениям и размышлениям.

В канун Нового года, или "Сидения Попа", жрецы проводили гадания, предсказывая будущее для общин и отдельных людей. Ритуалы включали подношение благовоний и церемониальные танцы у огня, чтобы получить благосклонность богов.

Новый год или 1 Поп символизировал начало нового цикла. В этот день люди убирали дома, лишались старых вещей и обновляли личные алтари. В храмах жрецы заменяли статуи богов-покровителей, что символизировало обновление и гармонию с космосом.

Несмотря на различия, обе цивилизации высоко ценили свои календари, влияющие на духовную и повседневную жизнь. Их традиции, глубоко переплетенные с верованиями, свидетельствуют о богатстве культурного наследия Мезоамерики.

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