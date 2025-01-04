Науковці розкрили таємницю міграції кажанів на великі відстані

Хоча птахи відомі своїми міграціями, нове дослідження виявило вражаючі міграційні здібності кажанів. Науковці з Інституту поведінки тварин імені Макса Планка дослідили 71 звичайного кажана вечірниці під час їхніх весняних міграцій через Європу.

За допомогою надлегких датчиків ICARUS-TinyFoxBatt (5% маси тіла кажана) дослідники виявили, що кажани використовують штормові фронти та теплі попутні вітри для економії енергії під час польоту. Ці датчики, що працюють через загальноєвропейську мережу, дозволили відстежувати переміщення кажанів у реальному часі. Про це пише Interesting Engineering.

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Результати трирічного спостереження спростували теорію про єдиний міграційний коридор - кажани рухаються різноманітними шляхами у загальному північно-східному напрямку. Найвражаючим відкриттям стала здатність нічниць долати відстань майже 400 км за одну ніч, що встановило новий рекорд дальності польоту.

"Дані з датчиків показують не лише шлях кажанів, але й умови навколишнього середовища під час їхньої міграції, що допомагає зрозуміти їхні рішення під час цих небезпечних подорожей", - пояснює дослідник Едвард Хурме.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що чоловік виявив поблизу свого будинку рештки мастодонта льодовикового періоду.

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