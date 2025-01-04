Ученые раскрыли тайну миграции летучих мышей на большие расстояния

Хотя птицы известны своими миграциями, новое исследование выявило поразительные миграционные способности летучих мышей. Ученые из Института поведения животных имени Макса Планка исследовали 71 обычную летучую мышь вечерницы во время их весенних миграций через Европу.

С помощью сверхлегких датчиков ICARUS-TinyFoxBatt (5% массы тела летучей мыши) исследователи обнаружили, что летучие мыши используют штормовые фронты и теплые попутные ветры для экономии энергии во время полета. Эти датчики, работающие через общеевропейскую сеть, позволили отслеживать перемещение летучих мышей в реальном времени. Об этом пишет Interesting Engineering.

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Результаты трехлетнего наблюдения опровергли теорию о едином миграционном коридоре - летучие мыши движутся разнообразными путями в общем северо-восточном направлении. Самым поразительным открытием стала способность ночниц преодолевать расстояние почти 400 км за одну ночь, что установило новый рекорд дальности полета.

"Данные из датчиков показывают не только путь летучих мышей, но и условия окружающей среды во время их миграции, помогающие понять их решения во время этих опасных путешествий", - объясняет исследователь Эдвард Хурме.

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