Вчені виявили в Іраку глиняні таблички віком 4000 років: чим унікальні

Археологи виявили глиняні таблички віком близько 4000 років, які стали найдавнішим матеріальним підтвердженням існування першої у світі імперії — Аккадської. Ці знахідки проливають світло на розвинену бюрократичну систему тієї епохи.

Як пише InterestingEngineering, таблички були знайдені в руїнах стародавнього шумерського міста Гірсу (сучасне Телло, Ірак), де колись знаходився державний архів. Вони датуються періодом між 2300 і 2150 роками до нашої ери, коли місто входило до складу Аккадської імперії.

Текст на табличках, виконаний клинописом, детально фіксує управлінську діяльність того часу. Документи охоплюють широкий спектр питань — від обліку поставок риби, худоби та зерна до коштовного каміння й тканин. Практично всі сфери життя та економіки перебували під суворим контролем імперії.

"Вони фіксували буквально все. Навіть смерть вівці десь на околицях імперії була записана. Це справжнє бюрократичне мислення", — розповів Себастьян Рей, куратор Британського музею.

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Крім економічних записів, архіви містять дані про населення: імена, професії чоловіків, жінок та дітей. Ці документи свідчать про існування чіткої системи обліку, подібної до сучасного перепису.

Особливу увагу дослідники звертають на роль жінок в аккадському суспільстві. Попри переважно патріархальний лад, жінки займали впливові позиції, зокрема були верховними жрицями.

Також таблички описують різноманітні професії — від майстрів-каменярів до простих працівників, наприклад, підмітальників храмів.

Цікаво, що частина табличок містить архітектурні плани будівель, схеми полів і карти іригаційних каналів. Це підкреслює високий рівень організації та планування в адміністрації Аккадської імперії.

До речі, раніше вчені повідомляли про ще одну сенсаційну знахідку — ймовірне місце розташування Ноєвого ковчега.

Нагадаємо, раніше дослідники відтворили аромат стародавніх мумій.

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