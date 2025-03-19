Ученые обнаружили в Ираке глиняные таблички в возрасте 4000 лет: чем уникальны

Археологи обнаружили глиняные таблички в возрасте около 4000 лет, ставшие самым древним материальным подтверждением существования первой в мире империи — Аккадской. Эти находки проливают свет на развитую бюрократическую систему той эры.

Как пишет Interesting Engineering, таблички были найдены в руинах древнего шумерского города Гирсу (современное Телло, Ирак), где когда-то находился государственный архив. Они датируются периодом между 2300 и 2150 годами до н.э., когда город входил в состав Аккадской империи.

Текст на табличках, выполненный клинописью, подробно фиксирует управленческую деятельность того времени. Документы охватывают широкий спектр вопросов – от учета поставок рыбы, скота и зерна до драгоценных камней и тканей. Фактически все сферы жизни и экономики находились под серьезным контролем империи.

"Они фиксировали практически все. Даже смерть овцы где-то в окрестностях империи была записана. Это настоящее бюрократическое мышление", – рассказал Себастьян Рэй, куратор Британского музея.

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Помимо экономических записей, архивы содержат данные о населении: имена, профессии мужчин, женщин и детей. Эти документы свидетельствуют о существовании четкой системы учета, подобной современной переписи.

Особое внимание исследователи обращают на роль женщин в аккадском обществе. Несмотря преимущественно на патриархальный строй, женщины занимали влиятельные позиции, в том числе были верховными жрицами.

Также таблички описывают различные профессии – от мастеров-каменщиков до простых работников, например подметателей храмов.

Интересно, что часть табличек содержит архитектурные планы построек, схемы полей и карты ирригационных каналов. Это подчеркивает высокий уровень организации и планирования в администрации Аккадской империи.

Кстати, ранее ученые сообщали еще о одной сенсационной находке — вероятном местоположении Ноевого ковчега.

Напомним, ранее исследователи воспроизвели аромат древних мумий.

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