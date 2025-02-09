Таємниці Біблії: вчені розкривають правду, хто її писав і що приховує історія

Питання авторства Біблії й досі залишається предметом дискусій серед науковців. Хоча мільйони християн у всьому світі сприймають її як священне писання і Боже слово, дослідники вважають, що цей текст створювався десятками авторів протягом багатьох століть.

Як повідомляє Daily Mail, професорка біблеїстики Елізабет Польцер з Університету Вілланова (Пенсільванія) зазначає, що Біблія формувалася упродовж тривалого часу, а над її написанням працювали, ймовірно, понад 40 осіб. Однак точно встановити всіх авторів складно, оскільки кожна біблійна книга має унікальну історію походження.

"Кожну книгу Біблії слід розглядати окремо, щоб визначити її автора", – зазначила Польцер.

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Біблія не була написана в один момент; це збірка різних текстів, найдавніші з яких можуть датуватися близько 1200 роком до н.е., а деякі книги набули свого сучасного вигляду тільки в VI-V століттях до н.е.

Старий та Новий Завіт: різні періоди написання

Старий Завіт формувався протягом 900 років – з 1200 року до н.е. до І століття до н.е. У той час як Новий Завіт з'явився значно пізніше та був написаний швидше – у другій половині І століття н.е.

Дослідники вказують, що в окремих випадках можна точно визначити авторство певних текстів. Наприклад, Павло з Тарсу вважається автором Послання до Римлян, а Іоанн з Патмосу – Одкровення.

"Хоча книги, як Буття та Вихід, традиційно приписувалися Мойсею, через суперечності та повтори в їхньому змісті тепер вважається, що їх писали різні автори протягом століть", – пояснює Польцер.

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Євангелія: авторство залишається під питанням

Новий Завіт включає чотири Євангелія, які традиційно приписують Матвію, Марку, Луці та Іоанну. Однак питання їхнього реального авторства залишається дискусійним.

"Євангелія, з технічної точки зору, є анонімними, і лише на ранніх етапах отці Церкви почали приписувати їх конкретним авторам", – пояснює Польцер.

Вона зазначає, що, хоча приписування авторства Матвію та Іоанну виглядає логічним, оскільки вони були учнями Ісуса, історичні дані можуть суперечити цій версії.

Крім того, є книги, які традиційно асоціюють з певними особами. Наприклад, Пісня Пісень вважається твором Соломона, а Перше послання до Тимофія – апостола Павла. Проте багато вчених вважають ці твердження помилковими або навіть сфальсифікованими.

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Щодо Псалмів, то їх традиційно приписують царю Давиду, хоча деякі з піснеспівів могли бути написані іншими авторами і пізніше об'єднані в один текст.

Історик релігії Філіп Алмонд з Університету Квінсленду (Австралія) називає питання авторства Біблії "складним і проблемним".

"Це частково пов'язано з тим, що важко точно визначити конкретних авторів", – пояснив він у статті для The Conversation.

Попри це, сучасні дослідження допомагають краще зрозуміти процес створення Біблії, її еволюцію та роль різних поколінь авторів у формуванні одного з найвпливовіших текстів в історії людства.

Як змінювалася Біблія протягом століть

До III століття н.е. християнство було релігією, що швидко поширювалася, але водночас піддавалася переслідуванням. У цей період домінуючими віруваннями залишалися іудаїзм та язичництво, хоча християнські громади поступово з'являлися по всій Римській імперії, включаючи території, що стали частинами сучасної Великої Британії.

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Як зазначає професор Елізабет Польцер, ранні тексти Біблії були написані на стародавніх мовах, таких як іврит, арамейська та грецька. Однак перший англомовний переклад Святого Письма з'явився лише в XIV столітті.

Однією з перших спроб перекласти Біблію на англійську мову став переклад, відомий як Біблія Вікліфа. Цей переклад створив богослов Оксфордського університету Джон Вікліф, використовуючи латинський текст Вульгати – офіційного перекладу Біблії, який був створений у IV столітті.

"Отже, Біблія Вікліфа була перекладом вже існуючого перекладу", – пояснила Польцер.

Біблія Тіндейла: перший переклад з оригінальних мов

Наступним важливим етапом у розвитку англомовної Біблії став переклад Вільяма Тіндейла, виданий у 1526 році. Це був перший переклад тексту безпосередньо з івриту та грецької, а не з латинської Вульгати.

Однак цей переклад був неповним – у ньому не був представлений весь Старий Завіт, над яким Тіндейл працював у наступні роки.

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"Старий Завіт був відсутній у його першій версії, і лише частини цього тексту він переклав пізніше", – пояснила Польцер.

Через свою діяльність Тіндейл потрапив під переслідування католицької церкви. У 1536 році його звинуватили в єресі, і він був страчений шляхом удушення, після чого його тіло було спалене на багатті.

Король Яків і створення найвідомішої Біблії

Незважаючи на переслідування перекладачів, популярність англомовної Біблії продовжувала зростати. У 1611 році була створена Біблія короля Якова, яка стала однією з найвідоміших версій Святого Письма.

Цей переклад виділявся своєю доступною мовою та зробив значний вплив на розвиток англійської літератури.

Однак між Біблією Тіндейла та Біблією короля Якова з'явилося кілька важливих версій, зокрема:

Біблія Ковердейла

Велика Біблія

Женевська Біблія

Біблія єпископа

Кожен з цих перекладів сприяв подальшій еволюції тексту, коригуючи його зміст та інтерпретацію відповідно до історичних та релігійних контекстів.

Так, Біблія, що спочатку була написана стародавніми мовами, поступово набувала сучасного вигляду, пройшовши складний шлях від переписів рукописів до друкованих видань, які й до сьогодні формують віру та уявлення мільйонів людей про історію.

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