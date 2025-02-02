Археологи виявили у Англії палац останнього правителя англосаксів: знахідка вразила вчених

Палац останнього англосаксонського короля Гарольда Годвінсона, який загинув у битві при Гастінгсі в 1066 році, майже тисячу років залишався невідомим. Проте археологи стверджують, що знайшли його точне розташування в селі Бошем, Західний Сассекс.

Як повідомляє Daily Mail, ключовою підказкою стало відкриття середньовічного туалету в маєтку цього села ще у 2006 році. Подальші дослідження та аналіз сцен із гобелена з Байо підтвердили, що саме з цього палацу король Гарольд вирушив у свій останній похід.

За словами археологів, внутрішні туалети в XI столітті зустрічалися лише в резиденціях знаті. Додатковими доказами стали знайдені на території маєтку приватна пристань, залишки водяного млина, оленячий парк і церква, що свідчить про його приналежність королівській родині.

Гобелен з Байо, довжиною понад 68 метрів, на початку зображує бенкет у Бошемі, після якого Гарольд вирушає в похід, а пізніше — момент його загибелі від стріли та удару нормандського лицаря.

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Жителі села давно припускали, що палац короля розташовувався на місці сучасного приватного будинку поруч із місцевою церквою. У 2006 році власники цієї ділянки доручили археологам її дослідити. Під час розкопок, окрім туалету, були знайдені нормандська кераміка, срібна брошка XI століття та мідна прикраса для стремена, що свідчить про життя аристократів у цьому місці.

Дослідники вважають, що міст, який вів від резиденції, з’єднував її з церквою Святої Трійці, що збереглася донині. Відкриття в Бошемі має велике історичне значення, оскільки після нормандського завоювання англійська аристократія майже не залишила фізичних слідів своєї присутності.

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