Вчені виявили у мантії Землі величезні острови: вищі за Еверест

На глибині близько 2000 км під поверхнею Землі науковці знайшли два масштабних регіони, які мають розмір континентів. Вони виявилися теплішими за навколишні області й, що цікаво, мають вік щонайменше півмільярда років.

Дослідники з Утрехтського університету довели, що мантія Землі має менше потоків, ніж вважалося раніше, що суперечить усталеній теорії про її динамічну та добре перемішану структуру. Про це повідомляє Earth.

Особливості "підземних островів"

Ці гігантські регіони досягають висоти близько 1000 км, що перевищує найвищі гори на поверхні планети. Вони розташовані під Африкою та Тихим океаном і відомі як великі провінції з низькою сейсмічною швидкістю (LLSVP).

"Ніхто достеменно не знає, що це за структури, чи вони тимчасові, чи існують уже мільйони, а можливо, навіть мільярди років", – зазначив старший автор дослідження Арвен Деусс.

Навколо цих регіонів виявлено скупчення затонулих тектонічних плит, що опустилися в мантію внаслідок субдукції. У великих провінціях сейсмічні хвилі значно сповільнюються, що вказує на підвищену температуру в цих зонах.

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Що показали дослідження сейсмічних хвиль

Науковці застосували новий підхід до аналізу сейсмічних хвиль, який дозволив оцінити як швидкість хвиль, так і енергію, яку вони втрачають під час проходження крізь мантію.

"Ми були здивовані: у цих областях хвилі майже не загасали, тоді як у зонах похованих плит ми спостерігали значне загасання", – розповіла сейсмолог Суджанія Талавера-Соза.

Цей факт суперечить попереднім уявленням і змусив учених детальніше вивчити властивості матеріалів у цих регіонах.

Чому це важливо

Мінералогічний аналіз, проведений дослідницею Лорою Кобден, показав, що великі провінції складаються із матеріалів із більшим розміром зерна, ніж у затонулих тектонічних плитах.

Вивчення таких регіонів має ключове значення для розуміння складних процесів, що відбуваються всередині Землі.

"Мантія – це двигун, який керує багатьма геологічними явищами, наприклад, мантійними плюмами – величезними потоками гарячого матеріалу, що підіймаються до поверхні, як у лавовій лампі. Ми припускаємо, що плюми беруть свій початок на краях цих великих провінцій", – підкреслив Деусс.

Це дослідження дозволяє отримати ясніше уявлення про те, як внутрішні процеси Землі впливають на її поверхню та еволюцію.

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