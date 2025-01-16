Вчені розкрили таємницю унікального металу орихалк з Атлантиди

Легендарний метал орихалк, часто згадуваний у стародавніх текстах, можливо, не є вигадкою. Дослідники знайшли зливки цього металу в Середземному морі, що дозволяє пролити світло на його природу. Назва "орихалк" походить від грецького "гірська мідь".

Одна з найвідоміших згадок про цей метал належить Платону, який описував його у легенді про Атлантиду. У своєму діалозі "Критій" Платон розповідає, що міфічна цитадель Атлантиди була оздоблена стінами, колонами та підлогами, вкритими орихалком, який мав характерний червонуватий відтінок. Платон називає цей метал "дорожчим за все, крім золота". Про це пише IfScience.

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Орихалк також згадується в працях Цицерона і Плінія Старшого, написаних у I столітті н.е. Завдяки описам його кольору вчені довгий час припускали, що орихалк був різновидом латуні – сплаву міді та цинку. Проте сучасні археологічні дослідження уточнили його склад.

У 2014 році дайвери виявили 40 зливків металевого сплаву в Середземному морі неподалік узбережжя давньогрецького міста Гела на Сицилії. Через два роки місцева влада виявила ще 47 зливків усього за 10 метрів від першої знахідки. Обидві схованки походили з одного корабля, що затонув близько 2500 років тому. Аналіз показав, що ці зливки – мідно-цинковий сплав, який відповідає описам орихалка.

Крім того, існують докази використання орихалка в монетах часів Римської імперії. Більшість римських монет виготовлялися із золота, срібла, бронзи або міді. Однак дослідження 2019 року за допомогою скануючого електронного мікроскопа показало, що монети, викарбувані після реформ Августа (23 р. до н.е.) і Нерона (63-64 рр. н.е.), містили до 30% цинку, що вказує на використання мідно-цинкового сплаву.

Отже, орихалк, імовірно, є давнім терміном для позначення певного виду латуні – сплаву міді й цинку.

Раніше вчені також знайшли глибокі "затонулі світи" у мантії Землі під Тихим океаном, які є місцями поглинання давніх тектонічних плит, що опустилися під поверхню планети.

Нагадаємо, раніше в Антарктиді знайшли бурштин віком 90 мільйонів років.

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