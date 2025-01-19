В Англії знайшли унікальний скарб з 321 монети (фото)

На будівельному майданчику атомної електростанції в Англії археологи натрапили на скарб із 321 срібної монети. Знахідка була загорнута в тканину та поміщена у свинцевий мішечок, що зберігся майже недоторканим.

Монети датуються 1036–1044 роками, періодом раннього правління англосаксонського короля Едуарда Сповідника. Це був неспокійний час, коли король проводив конфіскації майна та виганяв представників еліти, які втратили його прихильність, зазначає Livescience.

Частина монет була виготовлена у сільських монетних дворах, що робить їх особливо рідкісними. За словами Александера Блісса, експерта з монет із Oxford Cotswold Archaeology, 321 монета становила значний статок для того часу — її вистачило б, щоб придбати приблизно 16 корів.

Блісс припустив, що власник скарбу міг побоюватися змін політичного режиму чи соціальної нестабільності, тому вирішив приховати свої багатства.

Археологи зазначають, що знайдені монетні скарби з цього періоду (1042–1044 роки) є дуже рідкісними. Нововідкритий скарб унікальний тим, що він зберігся у первісному вигляді — разом із тканинним мішечком і свинцевою обгорткою.

У багатьох інших випадках такі мішечки часто пошкоджувалися сільськогосподарською діяльністю або руйнувалися під час некоректних розкопок.

Читайте також: В Антарктиді виявили дивовижну симетричну "піраміду", яка породила безліч теорій змови (фото)

"Збереження мішечка має величезне значення, оскільки це частина загальної композиції скарбу. Важливо також було зрозуміти, чи свинець використали випадково, чи цілеспрямовано для захисту", — пояснив Блісс.

Лабораторний аналіз показав, що свинцевий мішечок було виготовлено зі складеного аркуша, що підкреслює обережність власника під час приховування багатства.

Ймовірно, власник монет був людиною середнього статку, яка мала місцевий вплив. Він міг побоюватися наслідків політичних змін після коронації Едуарда Сповідника та вирішив убезпечити свої кошти.

"Ми були вражені, коли розкопали цей скарб. Він надає безцінну інформацію про той період історії", — поділився Ендрю Пегг, археолог із Oxford Cotswold Archaeology.

Раніше ми розповідали, що в Англії знайшли унікальний скарб з 321 монети.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!