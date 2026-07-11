Стоматологи майя: вчені дізнались, як лікували зуби 2000 років тому (фото)

Прикраси із дорогоцінного каміння на зубах давніх майя могли бути не лише ознакою статусу чи елементом ритуалів, а й виконувати практичну лікувальну функцію. Такого висновку дійшли науковці після дослідження унікального артефакту.

Про це пише National Geographic. Археологи знаходять зуби майя з інкрустаціями з нефриту, піриту та інших мінералів уже багато років. Раніше вважалося, що такі прикраси мали винятково декоративне або символічне значення. Проте нове дослідження свідчить, що деякі з них могли використовуватися і для лікування.

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"Каріозна порожнина була оброблена надзвичайно якісно. Роботу виконали дуже акуратно та професійно", – розповіла стоматологиня-антропологиня Елма Вега-Лізама, одна з авторок дослідження. Зуб, який став предметом аналізу, зберігається в музеї Пополь Вух при Університеті Франсиско Маррокіна в Гватемалі. Хоча його точне походження невідоме, дослідники припускають, що він був знайдений на території стародавнього міста Каміналджую, яке існувало в класичний період цивілізації майя (250–900 роки нашої ери).

На відміну від більшості подібних знахідок, інкрустацію виявили не на передньому, а на жувальному зубі. Саме ця особливість наштовхнула вчених на думку, що дорогоцінний камінь міг бути встановлений не лише з естетичних міркувань. Ортодонт Марко Рамірес-Саломон зазначив, що подібні прикраси зустрічалися як у представників заможних верств, так і серед менш забезпечених майя, хоча найбільш розкішні варіанти були характерні саме для еліти. Деякі люди носили одразу кілька каменів різних кольорів і форм.

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Важливим відкриттям став склад матеріалу, яким фіксували інкрустації. Аналіз показав наявність фосфатів, кальцію, рослинних олій і навіть бітуму. На думку дослідників, такий "цемент" міг не лише надійно утримувати каміння, а й мати антисептичні властивості.

За словами Раміреса-Саломона, деякі давні герметики за своїми характеристиками не поступаються сучасним стоматологічним матеріалам. Крім того, навколо зубів із такими інкрустаціями науковці виявили значно менше слідів повторного розвитку карієсу. Комп'ютерна томографія підтвердила, що дорогоцінний камінь встановили ще за життя людини. На це вказують зміни у структурі зубної пульпи, які виникли після проведення процедури. Дослідники припускають, що власником зуба був підліток, який після лікування прожив ще приблизно від п'яти до десяти років.

Електронна мікроскопія також засвідчила високий рівень майстерності давніх стоматологів. На поверхні зуба добре збереглися рівні округлі сліди від свердління, що свідчать про надзвичайно точну та акуратну роботу, виконану майже дві тисячі років тому.

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