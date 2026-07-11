Стоматологи майя: ученые узнали, как лечили зубы 2000 лет назад (фото)

Украшения из драгоценных камней на древних зубах майя могли быть не только признаком статуса или элементом ритуалов, но и выполнять практическую лечебную функцию. К такому выводу пришли ученые после исследования уникального артефакта.

Об этом пишет National Geographic. Археологи находят зубы майя с инкрустациями из нефрита, пирита и других минералов уже много лет. Раньше считалось, что такие украшения имели исключительно декоративное или символическое значение. Однако новое исследование свидетельствует о том, что некоторые из них могли использоваться и для лечения.

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"Кариозная полость была обработана очень качественно. Работу проделали очень аккуратно и профессионально", – рассказала стоматологиня-антропологиня Элма Вега-Лизама, одна из авторов исследования. Зуб, ставший предметом анализа, хранится в музее Пополь Ушей при Университете Франсиско Маррокина в Гватемале. Хотя его точное происхождение неизвестно, исследователи предполагают, что он был найден на территории древнего города Каминалджую, существовавшего в классический период майской цивилизации (250–900 годы нашей эры).

В отличие от большинства подобных находок, инкрустацию обнаружили не на переднем, а на жевательном зубе. Именно эта особенность натолкнула ученых на мысль, что драгоценный камень мог быть установлен не только по эстетическим соображениям. Ортодонт Марко Рамирес-Саломон отметил, что подобные украшения встречались как у представителей состоятельных слоев, так и среди менее обеспеченных майя, хотя наиболее роскошные варианты были характерны именно для элиты. Некоторые люди носили сразу несколько камней разных цветов и форм.

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Важным открытием стал состав материала, которым фиксировались инкрустации. Анализ показал наличие фосфатов, кальция, растительных масел и даже битума. По мнению исследователей, такой "цемент" мог не только надежно удерживать камни, но и обладать антисептическими свойствами.

По словам Рамиреса-Саломона, некоторые древние герметики по своим характеристикам не уступают современным стоматологическим материалам. Кроме того, вокруг зубов с такими инкрустациями ученые обнаружили гораздо меньше следов повторного развития кариеса. Компьютерная томография подтвердила, что драгоценный камень был установлен еще при жизни человека. Это указывают изменения в структуре зубной пульпы, возникшие после проведения процедуры. Исследователи предполагают, что обладателем зуба был подросток, после лечения проживший еще примерно от пяти до десяти лет.

Электронная микроскопия также показала высокий уровень мастерства древних стоматологов. На поверхности зуба хорошо сохранились ровные округлые следы от сверления, свидетельствующие о чрезвычайно точной и аккуратной работе, проделанной почти две тысячи лет назад.

Напомним, мы уже писали, каких стран не станет в 2100 году.

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