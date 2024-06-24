Статусні та економічні: топ-5 електричних кросоверів на українському ринку
Кросовери б'ють рекорди продажів, випереджаючи автомобілі інших, класичних концепцій. Цей тренд стосується й електромобілів: кросовери з батарейками під капотом відсувають на другий план всіх без розбору електро-конкурентів. Що ж найбільше подобається українським шанувальникам електроприводу?
РБК-Україна представляє 5 електричних кросоверів, які очолюють український ринок.
Volkswagen ID.4:
- Популярна модель від Volkswagen, що випускається в Німеччині та Китаї. В Україні представлені здебільшого китайські версії через доступну ціну (порядку $29 000).
- Доступна у кількох модифікаціях, зокрема, задньопривідній та повнопривідній (з двома електромоторами,сумарно 313 к.с.).
- Запас ходу: 400 – 550 км (методика NEDC).
- Переваги: доступна ціна, просторий салон, великий запас ходу.
MG4:
- Британсько-китайська машина, створена суто як електромобіль.
- Цікавий інтер'єр та чудова керованість.
- 200-сильний електромотор розганяє MG4 до 100 км/год за 7,9 с.
- Запас ходу: до 450 км (батарея 64 кВт-г, методика WLTP).
- Переваги: цікавий дизайн, динамічна їзда, 7 років гарантії.
Toyota bZ4X:
- Середньорозмірний електрокросовер від Toyota.
- Виразний екстер'єр та передові японські технології.
- Доступний у двох модифікаціях: передньопривідній та повнопривідній (218 к.с., розгін 0-100 км/год за 7,7 с).
- Запас ходу: 400 – 615 км (методика CLTC).
- Переваги: надійність, великий запас ходу, можливість вибору приводу.
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Tesla Model Y:
- Загальношанований автомобіль, який добре відомий в Україні протягом майже 5 років.
- Небагатий інтер'єр, але досконала технічна частина.
- Доступний у двох модифікаціях: задньопривідній (один двигун) та повнопривідній (два двигуни).
- Великий запас ходу, швидкісні модифікації.
- Переваги: імідж, динаміка, розвинена мережа Supercharger.
Volvo XC40 Recharge:
- Електрична версія добре відомої моделі XC40.
- Просторий салон та багатий на опції.
- М'яка, комфортна підвіска.
- Суттєво краща динаміка, ніж у бензинової/дизельної версії.
- Переваги: комфорт, безпека, якість Volvo.
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