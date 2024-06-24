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Статусні та економічні: топ-5 електричних кросоверів на українському ринку

Ціхоцька Марія

Статусні та економічні: топ-5 електричних кросоверів на українському ринку
Кросовери б'ють рекорди продажів, випереджаючи автомобілі інших, класичних концепцій.

Кросовери б'ють рекорди продажів, випереджаючи автомобілі інших, класичних концепцій. Цей тренд стосується й електромобілів: кросовери з батарейками під капотом відсувають на другий план всіх без розбору електро-конкурентів. Що ж найбільше подобається українським шанувальникам електроприводу?

РБК-Україна представляє 5 електричних кросоверів, які очолюють український ринок.

Volkswagen ID.4:

  • Популярна модель від Volkswagen, що випускається в Німеччині та Китаї. В Україні представлені здебільшого китайські версії через доступну ціну (порядку $29 000).
  • Доступна у кількох модифікаціях, зокрема, задньопривідній та повнопривідній (з двома електромоторами,сумарно 313 к.с.).
  • Запас ходу: 400 – 550 км (методика NEDC).
  • Переваги: доступна ціна, просторий салон, великий запас ходу.

MG4:

  • Британсько-китайська машина, створена суто як електромобіль.
  • Цікавий інтер'єр та чудова керованість.
  • 200-сильний електромотор розганяє MG4 до 100 км/год за 7,9 с.
  • Запас ходу: до 450 км (батарея 64 кВт-г, методика WLTP).
  • Переваги: цікавий дизайн, динамічна їзда, 7 років гарантії.

Toyota bZ4X:

  • Середньорозмірний електрокросовер від Toyota.
  • Виразний екстер'єр та передові японські технології.
  • Доступний у двох модифікаціях: передньопривідній та повнопривідній (218 к.с., розгін 0-100 км/год за 7,7 с).
  • Запас ходу: 400 – 615 км (методика CLTC).
  • Переваги: надійність, великий запас ходу, можливість вибору приводу.

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Tesla Model Y:

  • Загальношанований автомобіль, який добре відомий в Україні протягом майже 5 років.
  • Небагатий інтер'єр, але досконала технічна частина.
  • Доступний у двох модифікаціях: задньопривідній (один двигун) та повнопривідній (два двигуни).
  • Великий запас ходу, швидкісні модифікації.
  • Переваги: імідж, динаміка, розвинена мережа Supercharger.

Volvo XC40 Recharge:

  • Електрична версія добре відомої моделі XC40.
  • Просторий салон та багатий на опції.
  • М'яка, комфортна підвіска.
  • Суттєво краща динаміка, ніж у бензинової/дизельної версії.
  • Переваги: комфорт, безпека, якість Volvo.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав про те, автомобілі яких марок українці найчастіше ввозили у першій половині 2024 року.

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