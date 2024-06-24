Статусні та економічні: топ-5 електричних кросоверів на українському ринку

Кросовери б'ють рекорди продажів, випереджаючи автомобілі інших, класичних концепцій. Цей тренд стосується й електромобілів: кросовери з батарейками під капотом відсувають на другий план всіх без розбору електро-конкурентів. Що ж найбільше подобається українським шанувальникам електроприводу?

РБК-Україна представляє 5 електричних кросоверів, які очолюють український ринок.

Volkswagen ID.4:

Популярна модель від Volkswagen, що випускається в Німеччині та Китаї. В Україні представлені здебільшого китайські версії через доступну ціну (порядку $29 000).

Доступна у кількох модифікаціях, зокрема, задньопривідній та повнопривідній (з двома електромоторами,сумарно 313 к.с.).

Запас ходу: 400 – 550 км (методика NEDC).

Переваги: доступна ціна, просторий салон, великий запас ходу.

MG4:

Британсько-китайська машина, створена суто як електромобіль.

Цікавий інтер'єр та чудова керованість.

200-сильний електромотор розганяє MG4 до 100 км/год за 7,9 с.

Запас ходу: до 450 км (батарея 64 кВт-г, методика WLTP).

Переваги: цікавий дизайн, динамічна їзда, 7 років гарантії.

Toyota bZ4X:

Середньорозмірний електрокросовер від Toyota.

Виразний екстер'єр та передові японські технології.

Доступний у двох модифікаціях: передньопривідній та повнопривідній (218 к.с., розгін 0-100 км/год за 7,7 с).

Запас ходу: 400 – 615 км (методика CLTC).

Переваги: надійність, великий запас ходу, можливість вибору приводу.

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Tesla Model Y:

Загальношанований автомобіль, який добре відомий в Україні протягом майже 5 років.

Небагатий інтер'єр, але досконала технічна частина.

Доступний у двох модифікаціях: задньопривідній (один двигун) та повнопривідній (два двигуни).

Великий запас ходу, швидкісні модифікації.

Переваги: імідж, динаміка, розвинена мережа Supercharger.

Volvo XC40 Recharge:

Електрична версія добре відомої моделі XC40.

Просторий салон та багатий на опції.

М'яка, комфортна підвіска.

Суттєво краща динаміка, ніж у бензинової/дизельної версії.

Переваги: комфорт, безпека, якість Volvo.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав про те, автомобілі яких марок українці найчастіше ввозили у першій половині 2024 року.

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