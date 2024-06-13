Автомобілі яких марок українці найчастіше ввозили у першій половині 2024 року: лише 28% з них – нові

В Україну від початку 2024 року завезено понад 160 тисяч транспортних засобів. Це на 21% більше, ніж за аналогічний період у 2023 році.

72% від усіх ввезених автомобілів цьогоріч були вживаними. Наразі середній вік ввезених авто складає 10 років, повідомляє Опендатабот.

Найпопулярнішою маркою серед усіх ввезених автомобілів цьогоріч став VOLKSWAGEN – 18 771 авто або ж 11.7% від загальної кількості. На другому місці опинився RENAULT з 13 187 транспортними засобами (8.2%), а третє місце посідає AUDI – 9 137 авто (5.7%).

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Своєю чергою найпопулярнішими моделями серед імпортованих авто стали SKODA OCTAVIA, VOLKSWAGEN GOLF та PASSAT.

Топ авто у 2024 році:

VOLKSWAGEN 11.7%

RENAULT 8.2%

AUDI 5.7%

NISSAN 5.6%

BMW 4.5%

TOYOTA 4.2%

SKODA 4.2%

FORD 4.1%

HYUNDAI 3.4%

Бензинові авто залишаються найзапитанішими – це практично кожен другий ввезений автомобіль. Дизельними були 29% ввезених цьогоріч авто. На електрокари припадає 12,9%.

Найбільше нововвезених авто зареєстрували у Києві – 13,9%. До топ-3 потрапили також Львівщина (10,2%) та Одещина (7,5%).

Нагадаємо, названо топ-15 кросоверів до $8000, які доступні на українському ринку.

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